Le couple Love Island 2021 a rompu

Apparemment, ils ne s’entendent pas aussi bien en dehors de la villa

Le couple finaliste de Love Island 2021, Kaz Kamwi et Tyler Cruickshank, se sont séparés. Leur séparation intervient trois mois seulement après la fin de l’émission cet été, et ils sont le premier couple à avoir quitté l’émission de cette année ensemble à avoir rompu.

Après avoir terminé l’émission en quatrième position, il a maintenant été rapporté qu’ils ne sont plus ensemble. Selon une source, ils ne voyaient plus d’avenir ensemble mais ils restent amis.

S’adressant à MailOnline, la source a déclaré: « Kaz et Tyler ont décidé de se séparer après avoir tout donné pour que leur relation fonctionne. Ils ne se sont pas aussi bien entendus en dehors de la villa qu’ils l’avaient d’abord espéré et la pression de leurs fans qui surveillent chacun de leurs mouvements ne leur a pas non plus facilité la tâche. La romance s’est terminée en bons termes et ils sont toujours amis, qui se soutiendront dans l’industrie. Ni Tyler ni Kaz n’ont commenté la séparation, et les deux ont toujours leurs photos ensemble sur Instagram.

Cela vient quelques semaines seulement après que les trois autres couples de la finale de cette année aient tous emménagé ensemble. Les gagnants Liam et Millie vivent dans une maison d’un million de livres sterling dans l’Essex, située juste à côté de l’immense maison que Toby et Chloé ont achetée ensemble. Alors que Faye et Teddy vivraient à la périphérie de Londres dans un pad qu’ils font ensemble.

