Le couple Micic-Larkin met fin au rêve du Barça

30/05/2021

Le 31/05/2021 à 00:12 CEST

Le Barça devra attendre une autre année pour tenter de décrocher la troisième Euroligue de son histoire. En face, il a rencontré la meilleure paire de “ meneurs de jeu ” de l’Euroligue, Vasilike Micic et Shane Larkin, qui ont mené le Barça tête première, ajoutant 44 des 86 points de leur équipe. Ainsi, il est impossible de remporter le titre tant attendu, qui disparaît dans le match le plus douloureux.

FCB

ANADOLU

Barça, 81 ans

(22 + 14 + 22 + 23): Calathes (0), Higgins (23), Claver (2), Mirotic (11), Davies (17), -starting five-, Hanga (0), Bolmaro (7), (0), Essence (1), Abrines (2), Kurique (18)

Armani, 86 ans

(15+: Larkin (21), Singleton (34), Micic (25), Simon (4), Sanli (12) -partant cinq-, Beaubois (3), Dunston (6), Anderson (0), Balbay ( 0), Moerman (6), Pleiss (5)

Arbitres:

PUKL, SASA, LATISEVS, OLEGS, VILIUS, GYTIS. Sans éliminé

Incidents:

Finale de l’Euroligue, à la Lanxess Arena, jouée sans spectateurs.

Jasikevicius a commencé avec Calathes dans le quintette, bien que la nouveauté soit Claver, qui allait coller comme une patelle à Micic. Une tactique qui a fonctionné au départ, avec Anadolu perplexe face à la bonne défense du Barça et un grand Davies à l’intérieur (11-8).

Sanli, la surprise

Bien que les points de l’équipe turque est venu de Sanli (7), qui a profité des passes intérieures de Larkin et Micic pour faire des dégâts (12-13). Le Barça n’a pas bien tiré, mais la défense du Barça était bonne, désactivant Larkin et Micic, qui n’ont pas marqué et Le Barça en a profité pour ouvrir les premiers avantages (22-15). Jasikevicius dans le groupe, a déjà reçu la technique, plus excité que beaucoup de ses joueurs.

Le jeu semblait contrôlé après que Bolmaro ait placé le revenu maximum du Barça (25-15) Bien qu’Ataman ait fait un geste tactique qui a fonctionné pour lui: il a mis le Pleiss à moitié oublié, qui a fait un travail extraordinaire. Avec sa taille, il a dominé sous le panier et a même marqué de l’extérieur, bouleversant le Barça, qui avait perdu le contrôle.

Sans trop de succès dans le tir (21/09), et avec un Mirotic incapable de marquer un panier (0 sur 4), Anadolu a commencé à prendre confiance et il a approuvé un 0-7 à l’azulgrana qui leur a redonné le contrôle (29-30). Jusqu’à la pause, le Barça a beaucoup souffert, sans pouvoir marquer sur des triples (2/12) et Shane Larkin encaissant des fautes constantes et des points sur coup franc (9/9).

0-12 partiel

Le parti a favorisé les Turcs, avec un partiel de 0-12 qui a fait beaucoup de dégâts au Barça (29-36) et que le MVP Micic n’a toujours pas commencé par les Turcs (4). Deux bonnes actions de Kuric, qui tentait de tirer le Barça (10 points), ont laissé le match ouvert à la mi-temps (36-39).

Le pire que jeCela pourrait arriver au Barça, cela s’est passé au début du troisième quart-temps: Micic s’est réveillé et Larkin a suivi ses traces, menant la défense du Barça et allant 7 (41-48). Il fallait arrêter ce couple pour penser à la victoire.

Micic a définitivement pris le manche (11) et a mené son équipe à un maximum de 11 (48-59). Le Barça a survécu avec les triples de Higgins et Kuric, mais c’était trop peu. Mirotic est finalement apparu, avec un triple et a laissé le match en vie à la fin du troisième quart-temps (58-65).

Le Barça a éliminé tout ce qui restait. Claver est sorti pour contrôler Micic, mais Larkin a ensuite semblé garder Anadolu devant (64-69). Bien qu’un triple de Davies et un autre panier de Mirotic aient égalisé le match à 69 avec cinq minutes à jouer avec un point de 2-7, il était temps de renverser la situation.

Mais Micic et Larkins ont évité toute surprise et ont chargé le Barça par eux-mêmes il faudra attendre encore un an pour ajouter l’Euroligue tant attendue.