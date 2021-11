Le couple unique de la reine et de David Bowie

C’était un couple unique et une collaboration de superstar unique. « Sous pression, » le single de reine et David Bowie, a terminé son ascension rapide au sommet des charts britanniques le 21 novembre 1981.

Le morceau était une véritable collaboration physique, sur le lieu d’enregistrement préféré du groupe, les Mountain Studios à Montreux, en Suisse. Bowie, qui avait une maison à proximité, est passé une nuit pendant que Queen enregistrait. « Under Pressure » est né d’une jam session, d’un riff du bassiste John Deacon, et a eu un impromptu dans sa version finale, avec Freddie Mercury scatter et lui et Bowie échangeant une expression vocale impromptue.

Le single a surpris le public des acheteurs de disques, car il ne figurait pas sur un album existant et n’apparaissait pas sur un LP avant d’être inclus sur Queen’s. Espace chaud le mois de mai suivant. Bowie s’est présenté aux sessions de l’album, le plan initial étant qu’il chanterait des chœurs sur le morceau « Cool Cat ». Mais comme le batteur de Queen, Roger Taylor, l’a raconté dans Is This The Real Life de Mark Blake ? L’histoire inédite de Freddie Mercury et Queen, « David est venu une nuit et nous jouions les chansons des autres pour le plaisir, juste en jammant. À la fin, David a dit : « C’est stupide, pourquoi n’en écrivons-nous pas un ? »

La face B, « Soul Brother », n’était pas non plus un morceau d’album. Mais les fans ont rapidement adopté la sortie, introduisant le 45 dans le classement britannique au n ° 8. Une semaine plus tard, il commençait une course de deux semaines au n ° 1. L’album Greatest Hits de Queen’s a commencé sa deuxième semaine au sommet le même jour.

Enfin un deuxième n°1 britannique pour Queen

Peut-être étonnamment, pour tous les singles classiques que Queen avait déjà amassés à ce moment-là. « « Under Pressure » ​​n’était que leur deuxième single au Royaume-Uni et le premier depuis « Rhapsodie bohémienne » près de six ans plus tôt. C’était la troisième de Bowie, après la réédition de « Space Oddity » en 1975 et « Ashes To Ashes » des années 1980. Le single a culminé à un modeste n ° 29 en Amérique.

Notre anecdote préférée à propos de « Under Pressure » est qu’il ne s’agissait que de la deuxième fois que deux anciens artistes britanniques en tête des charts collaboraient sur un nouveau numéro 1. L’occasion précédente ? C’était en 1967, quand Franc et Nancy Sinatra a joué en duo sur « Somethin’ Stupid ».

