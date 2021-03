Le coupon Amazon réduit ce drone de caméra 4K de qualité professionnelle à un prix bas de tous les temps – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous voulez un drone quadricoptère de qualité professionnelle capable d’enregistrer des vidéos de haute qualité? Prenez-en un auprès d’une grande marque et cela peut facilement vous coûter 1000 $ ou même plus. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes si grands fans de la Potensic Dreamer Pro. C’est un nouveau modèle d’une marque populaire qui va FACILEMENT avec des drones de plus de 1000 $. Mais au lieu d’avoir à payer 1000 $ ou plus pour en prendre un, ce grand quadcopter se vend pour une petite fraction de cela – surtout en ce moment, alors qu’il est en vente pour encore moins que la normale grâce à une offre spéciale.

Amazon a un coupon que vous pouvez couper aujourd’hui qui vous donnera un Dreamer Pro pour seulement 379,99 $ au lieu de 430 $. C’est un prix bas de tous les temps, mais il pourrait disparaître à tout moment, vous devrez donc vous dépêcher ou vous pourriez manquer.

Top Deal du jour Les offres d’Amazon d’aujourd’hui sont jusqu’à 50% de réduction et disponibles ici Prix:0,99 USD Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous savez quelque chose sur les drones, vous pouvez probablement nommer le drone quadricoptère de choix pour les amateurs et les professionnels à petit budget. Vous savez également que cela coûte 800 $. C’est un quadricoptère de haute qualité avec à peu près toutes les fonctionnalités clés dont vous avez besoin, y compris une caméra 4K qui capture des vidéos époustouflantes et un cardan à 3 axes qui stabilise la vidéo et les images fixes capturées pendant le vol. En plus de cela, des logiciels intelligents et des fonctionnalités de vol complètent l’expérience.

Malheureusement, tout le monde n’a pas 800 $ de plus qu’il est prêt à dépenser pour un drone, quelle que soit sa valeur. Si vous recherchez une alternative formidable qui vérifie toutes les mêmes cases principales pour beaucoup moins d’argent, vous êtes certainement au bon endroit.

Le nouveau Dreamer Pro de Potensic offre une qualité et des fonctionnalités de qualité professionnelle à une fraction de ce que vous paieriez pour un modèle comparable d’autres entreprises. Vous obtenez 28 minutes de temps de vol par charge, une superbe caméra 4K avec un capteur Sony de haute qualité, un cardan à 3 axes pour une stabilisation vidéo et d’image exceptionnelle, et plus encore. En plus de tout cela, le Dreamer Pro regorge de fonctionnalités intelligentes qui vous aideront avec tout contenu que vous pourriez filmer. Les exemples incluent un mode «suivez-moi» qui suit les objets en mouvement et les personnes, le mode cercle qui vole dans un cercle parfait autour de n’importe quel point central, le mode trajectoire qui vous permet de dessiner un modèle de vol que le drone volera seul, une transmission de 2 kilomètres gamme, et bien plus encore.

Ce drone fantastique est certainement à égalité avec le leader du marché et les autres quadricoptères dans cette gamme de prix de 800 $ à 1200 $, mais le Potensic Dreamer Pro se vend pour seulement 430 $ – environ la moitié du prix des modèles comparables des grandes marques de drones. Rendez-vous sur Amazon et achetez-en un maintenant, cependant, et vous pouvez économiser 50 $ supplémentaires grâce à un coupon coupable.

Drone 4K à cardan 3 axes avec caméra pour adultes, quadricoptère GPS Potensic Dreamer Pro avec FPV 2KM… Liste des prix:429,99 $ Prix:379,99 $ Vous sauvegardez:50,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les puces de la page Amazon de Potensic:

[3-AXIS GIMBAL WITH 4K CAMERA]: -Capturez des moments impressionnants à l’aide d’un cardan mécanique à 3 axes et d’un capteur SONY CMOS 1/3 pouce, Potensic Dreamer Pro vous permettra d’enregistrer une photo 16MP et de fournir une vidéo 4K / 30fps. La caméra à cardan à 3 axes dédiée assure une capture aérienne régulière, vous permettant ainsi de vous concentrer sur tout ce que vous filmez de haut dans le ciel. La distance de transmission vidéo jusqu’à 2 km et peut également fournir un flux en direct haute résolution directement à partir de la caméra du drone.

[2KM TRANSMISSION RANGE]: -Adoptez la dernière technologie Qualcomm, connectez simplement l’appareil téléphonique avec la télécommande avec le câble USB pour obtenir une plage de contrôle allant jusqu’à 2 km, offre aux pilotes des possibilités infinies. Il diffuse sur 5,8 GHz pour une meilleure fiabilité d’image Wi-Fi. La transmission vidéo en direct et les caméras de haute qualité offrent une expérience de vol formidable et vous permettent de voir ce que la caméra du drone voit en temps réel.

[BIG SIZE, POWERFUL PERFORMANCE]: -Avec son système dynamique exclusif PowerAC, Dreamer peut instantanément éclater une triple puissance en 0,1 seconde pour fournir les meilleures performances à une vitesse de 10 m / s et des réponses spirituelles à diverses urgences. De plus, équipé d’un puissant moteur Brushless, permet à ce drone 4K de fonctionner à une température de 0 ° à 40 ° et de résister à différentes conditions météorologiques dans une brise légère.

[MULTIFUNCTION 4K DRONE]: -Avec multifonction comme suivez-moi, vol en cercle DIY, vol au point de cheminement, vol en altitude précise, retour automatique, contrôle de l’application, etc. La nouvelle fonction de vol en cercle DIY vous permet de définir par vous-même la direction, la vitesse (1-5m / s) et le rayon du cercle du drone (10-50m). Préparez-vous pour l’expérience de vol la plus simple et la plus intuitive!

[EASY TO USE, PORTABLE FOR CARRYING]: -Économisez les étapes complexes, seulement 10 secondes pour installer rapidement et simplement les hélices et connecter l’appareil téléphonique; Une fois l’étalonnage terminé, pas besoin de répéter dans les mêmes 300 km. En outre, ce drone 4K est équipé d’un étui de transport personnalisé pour accueillir les accessoires de votre drone, offre également une protection efficace pour votre compagnon volant. (La carte SD 32G est incluse à l’intérieur de la caméra)

Drone 4K à cardan 3 axes avec caméra pour adultes, quadricoptère GPS Potensic Dreamer Pro avec FPV 2KM… Liste des prix:429,99 $ Prix:379,99 $ Vous sauvegardez:50,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivre @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.