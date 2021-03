Le coupon Amazon vous permet d’économiser 10 $ sur cette superbe friteuse à air connectée à un smartphone – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Certains gadgets de cuisine modernes sont devenus des incontournables pour pratiquement tout le monde. Pouvez-vous imaginer la vie sans votre Instant Pot à ce stade? Je ne suis pas sûr de pouvoir même survivre à ce stade sans mon autocuiseur électrique multi-usage, et il y a beaucoup d’autres gadgets sur lesquels je compte comme le Thermomètre à viande sans fil Meater et le génial Mini gaufrier Dash qui est en vente actuellement pour seulement 9,99 $.

On m’a récemment envoyé un nouveau type de gadget à tester, et je l’ai ajouté à ma liste des incontournables presque instantanément. Ça s’appelle le Friteuse Proscenic T21 Smart Air et il est actuellement réduit sur Amazon pour la toute première fois.

Comparez les Friteuse Proscenic T21 Smart Air à d’autres friteuses à air de 5,8 pintes et vous verrez que le prix de détail de 129 $ est assez standard parmi les modèles haut de gamme. C’est plus que juste pour un four à friteuse à air qui cuit des aliments délicieusement croustillants sans toute l’huile grasse dont vous avez besoin pour une friteuse. Vous devriez également essayer de réchauffer vos aliments dans votre friteuse à air – c’est une révélation!

S’il est vrai que 129 $ correspond à de nombreux modèles de friteuses à air comparables, cette friteuse en particulier a quelque chose que vous ne trouverez sur aucun des best-sellers: Smarts.

Proscenic’s Friteuse T21 Smart Air intègre le Wi-Fi et une application, vous permettant de rechercher des recettes et même de contrôler votre friteuse à air directement depuis votre smartphone. Mieux encore, vous pouvez contrôler la friteuse à air avec rien d’autre que votre voix grâce à la prise en charge de l’assistant personnel virtuel d’Amazon, Alexa! J’ai mis à la retraite mon ancienne friteuse à air et c’est définitivement mon nouveau modèle de prédilection. Si vous êtes intéressé à en vérifier un, faites-le bientôt car Amazon a un coupon de 10 $ qui représente le premier rabais de Prescenic!

Voici les puces de la liste Amazon de Proscenic:

Connectivité Wi-Fi: avec les commandes vocales de l’application Proscenic Home, d’Alexa ou de Google Assistant, vous pouvez contrôler votre friteuse à air, programmer la cuisson, ajuster et surveiller le processus de cuisson et personnaliser vos propres recettes, ce qui est très facile et pratique pour fonctionner.

Des dizaines de recettes en ligne et des recettes personnalisées: l’application maison Proscenic vous fournit des dizaines de recettes originales et délicieuses prédéfinies, c’est une aide précieuse pour la personne qui ne sait pas cuisiner un repas, il suffit de préparer la nourriture comme les recettes la friteuse à air cuisinera pour vous. De plus, vous pouvez personnaliser vos propres recettes et enregistrer le programme correspondant sur l’application.

Fonctions combinées: Conçu avec trois fonctions combinées – Programme + menu + maintien au chaud, vous pouvez en choisir une, deux ou trois, tout dépend de vos besoins. C’est la fonction unique de la friteuse Proscenic Air, que d’autres friteuses de marque n’ont pas encore.

Panier antiadhésif et lavable au lave-vaisselle: Le panier amovible de cette friteuse à air est en aluminium avec deux couches de revêtements en téflon, ce qui rend le panier antiadhésif et très facile à nettoyer. Les pièces détachables vont au lave-vaisselle.

Cuisson rapide: La friteuse à air adopte une nouvelle technologie – technologie à air chaud rapide pour cuire, la chaleur est transférée avec une intensité très élevée et répartie sur les aliments de tous les côtés et peut pénétrer à travers un épais tas de particules alimentaires.

Facile à cuisiner et multifonctionnel: il est facile de faire des sélections à la fois sur la machine via un écran LED à une touche et via l’application. La friteuse à air T21 était dotée de 8 menus prédéfinis, vous pouvez presque préparer tous les aliments avec.

Délicieux et sain: c’est le meilleur cadeau pour les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète et d’obésité. Cette friteuse à air n’a pas besoin d’huile lors de la cuisson, elle contient 85% moins de matières grasses qu’une friteuse traditionnelle, mais garde la nourriture délicieuse comme la friture.

Composants inclus: 1 x manuel de l’utilisateur

Friteuse Proscenic T21 Smart Air, App & Alexa Control, XL 5. 8QT, 1700 Watt Friteuses électriques à air Ov… Liste des prix:129,00 $ Prix:119,00 $ Vous sauvegardez:10,00 $ (8%)

