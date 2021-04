Le coupon de 100 $ d’Amazon réduit ce drone de caméra 4K le plus vendu à seulement 90 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Une grande partie du pays est actuellement au milieu d’un front froid inhabituel, mais le temps estival approche à grands pas. Et pour certaines régions des États-Unis, l’été est déjà là. Cela signifie que les gens ne seront plus enfermés à l’intérieur, ce qui est évidemment une nouvelle fantastique. Les gens attendent toujours avec impatience l’été et cette année, c’est particulièrement le bienvenu en raison de la pandémie. Covid est une maladie aéroportée, après tout, les experts disent donc que se rassembler à l’extérieur tout en étant socialement éloigné est beaucoup plus sûr et plus intelligent que de se rassembler à l’intérieur.

Nous avons ce qu’il vous faut pour tous ceux qui recherchent de superbes activités de plein air tout en profitant du temps chaud de l’été. Amazon a un accord sans précédent en ce moment qui réduit le populaire Drone caméra 4K pliable EACHINE EX5 au prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui ouvre votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quiconque a déjà évalué les drones à caméra 4K sait que le prix de détail de 190 $ sur le Drone caméra 4K pliable EACHINE EX5 est déjà étonnamment abordable. Les drones de qualité professionnelle coûtent entre 800 et plusieurs milliers de dollars et les quadricoptères de milieu de gamme pour les amateurs se situent généralement entre 200 et 400 dollars.

Ainsi, à 190 $, ce grand quadricoptère compact est déjà proposé au bas du spectre parmi les modèles comparables. Il a toutes les cloches et sifflets que vous pourriez souhaiter, ainsi que 30 minutes de temps de vol impressionnantes par charge. Bien que ce modèle vaille certainement ce prix de détail bas, Amazon propose actuellement un coupon fou de 100 $ que vous pouvez clipser sur la page du produit. Cela réduit votre coût à seulement 89,99 $, ce qui est une offre imbattable qui se trouve être le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Vous devez noter que ce coupon est disponible depuis plus d’une semaine maintenant, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances qu’il disparaisse bientôt. Ne ratez rien!

Drone 4K, mini-drone GPS EACHINE EX5 avec caméra 4K UHD pour adultes WiFi 5G GHz FPV Floadbale Dr… Prix courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points forts de la page Amazon:

【Caméra 4K UHD, 5G Wifi FPV, caméra contrôlée électroniquement】: EACHINE EX5 Drone construit avec caméra 4K UHD, chaque image garantit la prise d’images et de vidéos haute résolution 3840 x 2160, avec un émetteur FPV 5G, enregistrez une vidéo 4k fluide à 16 images par Deuxièmement, lisez la vidéo First Person Vision 2.7K prise par le drone immédiatement dans votre appareil mobile à 25 images par seconde.La fonction de caméra contrôlée électroniquement vous permet de régler à distance l’angle de prise de vue d’environ 0-90 ° par votre télécommande ou APP. 【GPS et positionnement de flux optique】: GPS et positionnement de flux optique; Le positionnement GPS vous donne les détails de positionnement précis du drone, en gardant une trace de la position du drone et en fournissant la fonction de retour automatique. Vous ne perdrez pas le drone à tout moment. Avec le positionnement du flux optique, le baromètre et les systèmes satellitaires, il dispose d’un excellent point de retour à la maison et d’une nouvelle technologie d’atterrissage plus précise. 【Moteur sans balais et batterie de grande capacité】: Moteur sans balais avec hélices d’aviation pour une efficacité aérodynamique élevée, plus silencieuse et plus longue qu’un moteur à balais. La batterie de grande capacité fournit au drone 30 minutes de temps de vol par charge. 【Petit et stable】: Ce drone est très léger et pèse 229g. Selon ce poids, vous n’avez pas besoin de vous inscrire à la FAA. Une telle taille mini est facile à transporter. Bien que ce drone soit léger, il a une forte résistance au vent et peut résister au vent de niveau 4, ce qui est bien meilleur que la plupart des drones du marché. Ce drone dispose d’un stabilisateur de direction de la caméra, il peut prendre des photos de manière stable et enregistrer des vidéos. 【Mode de vol multiple】: Mode 1.Suivez-moi, 2. Mode Autour, 3. Mode point de route, 4. Décollage à une touche, 5. Retour automatique, 6. Mode de vol stationnaire automatique, 7. Mode d’atterrissage automatique 8. Gravité Mode de contrôle. 【Fonction APP】: 1. Zoom de grossissement instantané vidéo FPV 50 fois; 2. Le contrôle de la posture prend la photo et enregistre la vidéo; 3.Video ajouter de la musique de fond; 4. vidéo de rotation; 5 fonctions de filtre multiples ; 6 Mode VR; 7. Fonction de partage en un clic

Drone 4K, mini-drone GPS EACHINE EX5 avec caméra 4K UHD pour adultes WiFi 5G GHz FPV Floadbale Dr… Prix courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.