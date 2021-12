Le coupon illimité de 10 $ de l’Epic Games Store est de retour aux côtés de la vente des fêtes

le Boutique de jeux épiques a lancé sa Vente des Fêtes. Plus que la large gamme de remises importantes affichées, Epic a également ramené son coupon illimité de 10 $.

Si vous n’êtes pas familier, voici comment cela fonctionne : chaque utilisateur d’EGS reçoit un coupon de 10 $ qui peut être appliqué à n’importe quel jeu du magasin au prix de 14,99 $ ou plus. Avec l’arrivée récente du panier d’achat, un seul coupon s’appliquera à chaque jeu individuel.

Chaque fois que vous effectuez un achat, vous obtenez un autre coupon de 10 $ pour un nombre illimité de fois. Tout cela sera disponible jusqu’au jeudi 6 janvier. La vente s’étend au DLC et à divers modules complémentaires, et vous pouvez voir tous les articles à prix réduit sur la page de méga vente et jouer avec les filtres pour trouver ce que vous cherchez pour.

Si vous n’aimez pas dépenser de l’argent, Epic Games Store offre également un jeu gratuit chaque jour. Le cadeau d’aujourd’hui est Shenmue 3, disponible pendant encore quatre heures au moment d’écrire ces lignes.