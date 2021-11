Le courage des femmes à l’honneur au festival du film sur les droits humains à Paris

PERSPECTIVE © FRANCE 24

Les histoires de courage, notamment sur les femmes, sont le thème d’un festival spécial organisé ce week-end par Amnesty International à Paris. Pendant trois jours, le rideau se lèvera sur la 12e édition du Festival Cinéma et Droits de l’Homme. L’événement invite les cinéphiles et les militants à regarder une série de films courts et longs, puis à débattre de leur contenu. Dans Perspective, nous avons parlé à la coordinatrice Ievgeniia Sokova.