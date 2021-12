Le courant reliant les océans austral s’accélère

08/12/21 à 10h02 CET

Le courant circumpolaire antarctique (CCA), qui est le courant océanique qui traverse plus de continents et d’océans sur la planète, dans l’hémisphère sud, s’accélère en raison de la hausse des températures due au changement climatique. Après avoir rassemblé suffisamment de données sur le mouvement de ce courant, les scientifiques ont vérifié que cette accélération se produisait depuis au moins 2007.

Le CCA est un courant océanique d’eau relativement froide qui s’écoule d’ouest en est autour de l’Antarctique, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre, vu du pôle sud. Ce courant est d’une importance vitale pour le climat, car transporte l’eau entre les océans Atlantique, Pacifique et Indien, servant de principal moyen de communication entre eux.

L’une des fonctions de ce courant qui entoure l’Antarctique est de séparer l’eau froide, au sud, de l’eau subtropicale plus chaude, juste au nord.. Cette partie plus chaude de l’océan Austral absorbe une grande partie de la chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles. Compte tenu de son importance, les scientifiques considèrent qu’il est vital de comprendre sa dynamique. Après tout, ce qui se passe là-bas pourrait influencer le climat ailleurs.

Ces conclusions ont été publiées dans la revue Nature Climate Change par une équipe de recherche internationale qui représente également le projet SOCCOM (Southern Ocean Climate and Carbon Observations and Modeling), financé par la National Science Foundation.

« Le courant circumpolaire antarctique (CCA) est principalement entraîné par le vent, mais nous montrons que les changements de sa vitesse sont étonnamment largement dus aux changements du gradient thermique.& rdquor;, déclare Lynne Talley, co-auteur de l’étude menée par l’Université de San Diego.

Pour parvenir à cette conclusion, le groupe de recherche a utilisé des mesures satellitaires de la hauteur de la surface de la mer et des données collectées par le réseau mondial Argo. Ce dernier est un programme international, auquel participe également l’Espagne, qui répond au besoin de comprendre et de prévoir le climat, en considérant l’océan comme un élément clé.

Après des années de développement, ce programme international de bouées dérivantes, a été consolidée en tant qu’élément fondamental de la stratégie globale du Système mondial d’observation de l’océan.

Comme l’expliquent les scientifiques, les vents dominants d’ouest se sont accélérés à mesure que le temps se réchauffe. Bien que cette circonstance puisse expliquer l’accélération du courant, les modèles montrent que l’accélération du vent ne modifie pas beaucoup le cours des courants océaniques.

Au contraire, cela donne plus d’énergie aux remous de l’océan, qui sont des mouvements circulaires de l’eau et se déplacent simplement à contre-courant des courants principaux. « À partir des observations et des modèles, nous avons trouvé la même cause », révèle Jia-Rui Shi, ancien doctorant au Scripps Oceanographic Institute et actuellement chercheur postdoctoral au Woods Hole Oceanographic Institute.

« C’est le changement de la chaleur océanique qui provoque l’accélération significative du courant océanique détecté au cours des dernières décennies ». Cette accélération du courant, notamment son jet centré sur le front subantarctique, facilite les échanges de matières, que ce soit de la chaleur ou du carbone, entre les bassins océaniques et, à son tour, leur permet de se déplacer vers le sous-sol des régions subtropicales & rdquor ;.

Pour les auteurs, ce n’est que le début. Puis n’exclut pas que la vitesse du courant augmente encore plus car l’océan Austral maintient l’absorption de la chaleur générée par le changement climatique.

Les courants océaniques mondiaux subissent de grands changements en raison du réchauffement climatique. Il n’y a pas si longtemps, des scientifiques ont annoncé qu’un autre courant important, celui qui traverse l’Atlantique, ralentissait, ce qui pourrait signifier une forte baisse des températures sur le continent européen.

Etude de référence : https://www.nature.com/articles/s41558-021-01212-5