Le coureur HWA évincé Nannini revient en F2 sur le siège de Petecof · .

L’ancien pilote HWA Matteo Nannini, qui a été remplacé par Jack Aitken pour la manche de Monaco F2, sera de retour dans la série à Campos à Bakou ce week-end.

Il remplacera Gianluca Petecof, qui a révélé après la manche de Monaco F2 qu’il risquait de devoir se retirer de la série en raison d’un déficit budgétaire.

Nannini a participé au premier tour de F2 pour HWA, dans le cadre d’une double campagne pour l’équipe, y compris le championnat F3. Cependant, dans des publications sur les réseaux sociaux qui ont depuis été supprimées, il a annoncé avant la manche de Monaco que son sponsor principal ne soutiendrait plus la double campagne et qu’il se concentrerait sur la F3.

Son retour à la place de Petecof débutera avec la course de ce week-end. Ni lui ni l’équipe n’ont confirmé si leur accord se poursuivrait pour le reste de la saison.

Le champion d’Europe en titre de Formule Renault Petecof a subi des problèmes techniques lors de la manche de Monaco, laissant sa voiture bloquée à mi-hauteur de la colline avec des panaches de fumée blanche qui s’en échappaient avant les qualifications. Quittant la F2 à seulement six courses de sa saison recrue, le membre de la Ferrari Driver Academy a connu trois abandons au cours de ses six courses dans la catégorie, réalisant un meilleur classement en 13e position.

Nannini reviendra en Formule 2 avec le directeur sportif de CamposCampos, Adrián Campos-Suñer Torres, a déclaré : « Nous sommes désolés pour Gianluca et les circonstances qui l’ont empêché de venir ici, mais nous espérons l’avoir à nouveau avec nous à l’avenir.

“De plus, nous sommes ravis que Matteo se joigne à nous pour cette nomination, et nous sommes sûrs qu’il sera compétitif en raison de son énorme potentiel en tant que pilote de course.”

Nannini a été remplacé par Aitken, ancien pilote de F1 et multiple vainqueur de F2. Il restera avec l’équipe à Bakou ce week-end pour conduire au moins les manches de Monaco et de Bakou pour l’équipe allemande, en plus de participer au GT World Challenge.

