Le couronnement d’Alejandra Espinoza dans le rôle de notre beauté latine

. le couronnement d’Alejandra Espinoza dans le rôle de Nuestra Belleza Latina

Ce dimanche, sera choisie Nuestra Belleza numéro 12, après plus de 10 semaines de compétition, dans laquelle quatre candidats : Sirey Morán, Génesis Suero, Fabién de la Concepción et Lupita Valero, sont arrivés au grand jour, avec l’illusion d’aller à l’histoire de la téléréalité et couronnée reine de l’Univisión.

Et profitant des émotions dans l’environnement, le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram a voulu revivre le moment où la première des 11 reines du programme Univision a été couronnée, qui au fil des ans continue d’être la gâtée parmi toutes Latinas qui ont détenu le titre.

Il s’agit d’Alejandra Espinoza, la Mexicaine, qui il y a 14 ans est entrée dans l’histoire en remportant le concours, qui a marqué le chemin de sa brillante carrière.

« Alejandra Espinoza a été la première à réaliser son rêve, main dans la main avec notre chère @giselleblondet et on s’en souvient ainsi. Ce dimanche l’aventure d’une nouvelle reine commence. 💜 #NuestraBellezaLatina #TBT », était le commentaire avec lequel l’émission accompagnait le clip émotionnel, dans lequel on voit Alejandra célébrer son triomphe, vêtue de rouge et levant les bras en signe de victoire.

Les commentaires des fans de Nuestra Belleza Latina ne se sont pas fait attendre, louant la première reine de l’émission avec toutes sortes de phrases, tandis que d’autres en ont profité pour mentionner qui ils veulent ce dimanche pour remporter la couronne NBL.

« La meilleure de toutes », « la reine des reines », « Alejandra est la numéro 1 », étaient quelques-uns des sentiments exprimés après la publication d’Univisión. « Il faut qu’un autre Mexicain gagne : Lupita est la reine », « ce sera l’année de Sirey », « Sirey est comme Alejandra », ont ajouté d’autres.

Alejandra Espinoza a été couronnée le 25 mai 2007, année où elle a enchanté le public et le jury, non seulement par sa beauté, mais aussi par sa confiance.

La Salvadorienne Mayra Muñoz, qui était une autre des grandes favorites à battre à l’époque, s’est classée deuxième, deuxième, tandis que la Portoricaine Yara Lasanta, troisième.

Alejandra Espinoza a reçu un hommage mérité à Nuestra Belleza Latina

Le jour de son triomphe, Alejandra Espinoza avait 19 ans, et c’est là qu’elle a commencé un chemin plein de travail dans le monde du divertissement, qui comprend des programmes tels que El Gordo y la Flaca, des prix spéciaux et des feuilletons.

Et sur le point de connaître le nom de la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina, Alejandra sera très proche, car dans cette 12e édition de l’émission, elle a été l’animatrice du programme.

