Le courrier électronique a un demi-siècle

11/06/2021 à 12:42 CET

PE

Les email fête son anniversaire : ce 2021 marque le 50e anniversaire de sa première apparition, le moment où un informaticien envoyait pour la première fois un message d’un ordinateur à un autre et qui deviendrait automatiquement un jalon historique.

Il a été Le programmeur américain Ray Tomlinson, qui a travaillé pour Bolt Beranek et Newman (BBN), qui envoyé le premier e-mail de l’histoire d’un laboratoire du Massachusetts, en 1971. Deux ans plus tôt, cette société avait développé le système ARPANET (acronyme en anglais de Advanced Research Projects Agency Network), considéré comme le prélude à Internet.

Précédemment, En 1958, le ministère de la Défense de la États Unis Le programme ARPA avait démarré (Advanced Research Projects Agency) afin de créer un système de communication qui leur permettrait de profiter de l’Union soviétique pendant la guerre froide.

ARPANET était un réseau informatique pour l’envoi de données militaires dans lequel Tomlinson a travaillé avec une équipe de programmeurs. Cet ingénieur a adapté la technologie SNDMSG, une application qui permettait d’envoyer des messages via ARPANET entre les utilisateurs d’un même appareil, et l’a étendue afin qu’ils puissent être envoyés via un réseau plus large d’appareils connectés.

Il l’a fait grâce à un programme complémentaire qui portait également sa signature, READMAIL. Celui-ci a été utilisé pour lire les messages envoyés par la SNDMSG. Il a également créé un système d’adresse par lequel il a ajouté le nom d’utilisateur devant un symbole auparavant inutilisé, le signe (@), suivi du nom de l’ordinateur en question.

Même s’il ne s’agissait que d’un test, Tomlinson a atteint ce qui est devenu une étape importante dans la technologie. La légende raconte que le message qu’il a choisi pour lancer ce que nous appelons maintenant le courrier électronique était les lettres majuscules du clavier anglais, « QWERTYUIOP ». Or, cet informaticien, décédé en 2016, n’a jamais pu se souvenir de ce qu’il a écrit exactement, comme l’indique Google dans un communiqué dans lequel il célèbre ce fait.

Parce que @?

Parce que c’était une idée nouvelle qui allait au-delà des utilisateurs d’un seul ordinateur, Tomlinson a conçu un système de reconnaissance par lequel le nom de l’utilisateur qui a envoyé ces messages texte a été indiqué.

Afin de donner une identité à ces annuaires, il a mis en place un système par lequel le nom de ces utilisateurs qui ont interagi d’une part et, d’autre part, le nom de l’équipe qui a reçu ces messages était utilisé.

Pour séparer les deux termes, utilisé un symbole rare qui faisait partie de ces claviers : le signe at. Jusque-là, ce symbole ne faisait pas partie du langage informatique, j’étais donc sûr qu’il pouvait être utile dans ce domaine et ne serait pas trompeur.

Naissance de Gmail

Aujourd’hui, il serait difficile d’imaginer un système de communication dépourvu de quelque chose d’aussi utile que le courrier électronique. En ce sens, le service de messagerie le plus répandu est Gmail, fourni gratuitement par le moteur de recherche Google.

Comme l’a rappelé l’entreprise à l’occasion de cet anniversaire, trois décennies plus tard, un ingénieur de Google nommé Paul Buchheit a commencé à expérimenter les fonctionnalités que la messagerie électronique pouvait offrir et comment les problèmes de structure et d’ordre pourraient être surmontés.

« Mi correo era un desastre. Los mensajes importantes estaban enterrados y las conversaciones estaban hechas un lío. No siempre podía acceder a mi correo electrónico porque estaba atascado en el ordenador y la interfaz de la web era inútil », escribió en una entrada del blog de Google.

Afin d’offrir une plus grande fonctionnalité lors de la recherche de messages, Buchheit a créé Gmail en tant que programme de messagerie en fonction du navigateur via lequel ces e-mails peuvent être consultés de manière ordonnée.

A) Oui, Gmail a présenté sa version bêta le 1er avril 2004 après plusieurs années de travail, avec une fonction de recherche rapide qui disposait à l’origine de 1 Go de stockage.

Malgré le fait qu’actuellement, cette capacité est rare et offre désormais jusqu’à 15 Go de stockage gratuit (extensible avec différents taux de paiement), les boîtes de réception avaient à l’époque un espace bien inférieur à la proposition de Google.

Au fil du temps, cet espace de stockage s’est agrandi, tout comme le poids des fichiers, photos, enregistrements ou documents. Son design est très différent de l’original et comprend désormais diverses fonctions, telles que Google Meets pour planifier des réunions ou créer des listes de tâches partagées, entre autres.