Le “ courrier électronique fuité ” décrivant le plan COVID fou de Trudeau pour 2021 est-il réel? ⋆ 10z viral

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: Un courriel prétendument divulgué par un membre d’un «comité stratégique du PLC» au Canada contient des avertissements sur la façon dont le plan COVID du Canada sera déployé. Il n’y a aucune preuve que cet e-mail est authentique. Réfléchir: Comme nous l’explorons dans cet article, il y a des raisons de considérer les preuves que nous choisissons d’utiliser pour discuter de la nature douteuse par laquelle le gouvernement gère le COVID-19. Est-ce vraiment une bonne preuve?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Vers la mi-octobre 2020, un courriel présumé d’un membre d’un groupe de comité au Canada a apparemment été divulgué au public. Premièrement, il n’y a aucune preuve que cet e-mail est réel, mais il a été partagé et discuté par beaucoup de gens comme s’il était réel. Certains vérificateurs de faits en ligne ont démystifié l’article comme étant faux, cependant, la discussion que je souhaite avoir ici est un peu différente, et j’y reviendrai à la fin de cet article.

Dans le prétendu e-mail, nous entendons un avertissement d’un membre supposé d’un “ comité stratégique du LPC ”, un groupe dont nous ne pouvons pas trouver la preuve existe pour le moment, ce qui ne signifie pas qu’il ne pourrait pas exister, juste qu’il n’y preuve de cela. Néanmoins, le courrier électronique décrivait un plan intense pour la réponse du Canada au COVID-19 sur lequel le gouvernement Trudeau travaillait prétendument.

Plongeons dans les affirmations faites dans l’article en octobre et voyons si certaines sont même exactes. Rappelez-vous, il n’y a aucune preuve jusqu’à présent que cette pièce est réelle, et j’en parlerai un peu plus tard.

Réclamer: Mettre progressivement en place les restrictions de verrouillage secondaire sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d’abord et en s’étendant vers l’extérieur. Attendu d’ici novembre 2020.

Ce n’était pas nécessairement difficile à prévoir. La plupart des grandes villes ont été confrontées à des restrictions plus sévères au Canada, s’étendant finalement vers des régions plus rurales.

C’est arrivé.

Réclamer: Accélérez l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque province et territoire. Prévu d’ici décembre 2020.

On a discuté de la construction de centres d’isolement en Ontario. Toronto et la région de Peel ont reçu un financement pour établir quelques petits centres d’isolement à usage volontaire. Les gouvernements partout au Canada ont également utilisé des hôtels aux frais du citoyen pour l’isolement temporaire après le voyage. Les individus positifs au COVID s’isolent actuellement à la maison.

En partie arrivé, rien à grande échelle cependant.

Réclamer: Les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des décès liés au COVID en suivant les mêmes courbes de croissance. Prévu pour fin novembre 2020.

Cela ne s’est pas produit. Les cas ont lentement augmenté jusqu’en janvier 2021, un verrouillage s’est ensuivi dans diverses provinces qui semblaient abandonner les affaires. Ensuite, les cas ont de nouveau augmenté avant avril, mais pas en dehors de la capacité de test.

Cela ne s’est pas produit.Réclamer: Verrouillage secondaire complet et total (beaucoup plus strict que les restrictions de première et deuxième phase glissante). Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021

Nous avons eu un verrouillage dans certaines régions du Canada en janvier, mais il était moins strict que les fermetures précédentes. Un verrouillage ultérieur a eu lieu à la fin du mois de mars, mais ne comportait pas de mesures aussi strictes que le premier verrouillage. Ce qui est en quelque sorte précis, c’est le moment du verrouillage.

En quelque sorte, c’est arrivé mais moins intense.

Réclamer: Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenu de base universel. Prévu d’ici le premier trimestre 2021.

Cela ne s’est pas produit semble-t-il. La plupart des soutiens financiers aux entreprises et aux personnes sous COVID ont diminué avec le temps. Certaines entreprises peuvent demander de l’aide, mais nombre d’entre elles éprouvent encore des difficultés. Certains gouvernements ont annoncé plus de financement pour les entreprises, mais aucun changement au programme d’assurance-emploi par rapport à ce que j’ai trouvé.

Cela ne s’est pas produit.

Réclamer: Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec un virus secondaire (appelé COVID-21) conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d’infection plus élevé. Prévu d’ici février 2021.

On pourrait soutenir que cette affirmation est la plus exacte. Alors que la discussion mondiale sur les variantes a commencé en janvier, à la mi-février 2021, nous avons vu une énorme conversation commencer autour des variantes au Canada, et c’est à ce moment-là que le suivi de ces variantes a commencé. Jusqu’à présent, le message général est que ces variantes sont plus infectieuses et plus mortelles. Maintenant, la question du «taux de mortalité beaucoup plus élevé»: qu’est-ce que cela signifie pour différentes personnes? Jusqu’à présent, les rapports affirment que certaines variantes ont un taux de mortalité 60% plus élevé, mais étant donné que le taux de mortalité est si faible avec COVID pour commencer, ce n’est toujours pas un grand nombre. Donc, celui-ci dépend de la façon dont vous voulez le voir.

Nous n’avons toujours aucune mention de «COVID-21», mais peut-être que les variantes sont similaires à «COVID-21». Je tiens également à mentionner en ce moment, les variantes sur les virus sont courantes. Ils se produisent tout le temps, et je le mentionne parce que s’il s’agissait d’un courriel de canular, l’auteur aurait pu facilement prédire l’apparition de variantes.

En savoir plus @ Collective-Evolution.com