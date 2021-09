Le cours de l’action Ami Organics grimpe de 20 % aujourd’hui après une forte cotation ; monte en flèche de 84% par rapport au prix de l’introduction en bourse

in

Depuis sa cotation, le cours de l’action Ami Organics a grimpé de plus de 23%

Le cours de l’action Ami Organics a augmenté de 20% pour atteindre un nouveau sommet historique de 1 121,45 roupies par jour sur l’ESB. La société de produits chimiques de spécialité a fait des débuts en force mardi, avec une prime de 49%. Depuis la cotation, le cours de l’action Ami Organics a grimpé de plus de 23 %, tandis que 84 % par rapport au prix d’émission de 610 roupies par action. L’introduction en bourse d’Ami Organics a été souscrite 64,54 fois. Les analystes disent qu’une forte cotation associée à un sentiment extrêmement positif pour les actions à petite et moyenne capitalisation a conduit à de forts achats d’Ami Organics. « Techniquement, Rs 1166 sera la résistance immédiate. Clôturer au-dessus de ce niveau pourrait voir un objectif de Rs 1290. Le support reste à Rs 1040 », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

À 15 heures, l’action Ami Organics s’échangeait 20 pour cent de plus à 1 121,45 Rs sur l’ESB, contre une hausse de 0,88 pour cent pour le S&P BSE Sensex. En termes de volume négocié, 3,76 actions de lakh ont échangé des mains sur l’ESB, tandis que 42,13 unités de lakh ont été négociées sur la NSE jusqu’à présent dans la journée. Ami Organics a maintenant rejoint ses pairs de l’industrie cotés tels que Aarti Industries, Hikal, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré qu’Ami Organics semble être bien placé pour exploiter les opportunités sur le marché des produits chimiques de spécialité à croissance rapide en tirant parti de sa solide R&D et de son portefeuille de produits en expansion. Elle dispose d’un large portefeuille de produits dans les IP, d’efforts de diversification dans d’autres domaines de la chimie de spécialité, d’une relation client solide dans toutes les zones géographiques et d’une situation financière solide.

La société de courtage a également ajouté qu’à la fin de l’exercice 21, Ami Organics avait finalisé l’acquisition de Gujarat Organics, ce qui a augmenté sa capacité de 3 600 MTA à 6060 MTA. “L’acquisition ajouterait des conservateurs (parabènes – utilisation finale dans les cosmétiques, l’alimentation animale, les soins personnels) et d’autres produits chimiques de spécialité (utilisation finale dans les cosmétiques, les colorants polymères, les produits agrochimiques) dans le portefeuille existant d’AOL, qui détient une part de marché importante à l’échelle mondiale”, a-t-il ajouté. .

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

