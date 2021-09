Le cours de l’action Apple monte en flèche de 19% jusqu’à présent cette année ; Les actions FAANGM bondissent de 31% en moyenne en 2021

Apple est la plus grande entreprise technologique au monde, avec une capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars. (Photo : REUTERS)

L’action Apple de haut vol a bondi de plus de 19% jusqu’à présent cette année, ajoutant à sa hausse de 131 % entre mars et décembre 2020. Malgré cela, l’action Apple se négocie à un ratio cours/bénéfice de seulement 29x – bien moins cher que les actions informatiques indiennes. . La course haussière observée sur les marchés mondiaux depuis fin mars 2020 a aidé les actions technologiques aux États-Unis à gagner considérablement. Facebook a progressé de 40% cette année tandis que Microsoft est en hausse de 38%. En moyenne, les actions FAANGM ont gagné 31% jusqu’à présent en 2021, Google gagnant le plus à 66%.

Chiffre d’affaires en forte croissance

Apple est la plus grande entreprise technologique au monde, avec une capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars. Au trimestre précédent, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 81,4 milliards de dollars, contre 59,68 milliards de dollars il y a un an. La société a déclaré que son bénéfice net avait été enregistré à 21,7 milliards de dollars contre 11,25 milliards de dollars au cours de la période de l’année précédente. Le fabricant d’iPhone a reçu 39,57 milliards de dollars des ventes de son iPhone phare, dépassant les estimations de 34 milliards de dollars de chiffre d’affaires au milieu de la pandémie.

Estimations justifiées ?

Les multiples P/E d’Apple sont cependant plus chers que des pairs tels que Google, qui se négocie à 28,8x et Facebook qui se négocie à 27x. Pendant ce temps, d’autres géants de la technologie tels que Microsoft et Amazon se négocient à des multiples plus élevés qu’Apple.

Les analystes de Simply Wall Street estiment que l’action est chère par rapport au secteur et au marché dans son ensemble. Cependant, ils ont ajouté que l’optimisme des investisseurs pour Apple peut être justifié en disant que la société pourrait bénéficier de la pénurie mondiale de puces. Apple est également une partie importante du portefeuille de l’investisseur as de Warren Buffett, qui a reconnu plus tôt cette année que la vente de certaines de ses actions Apple était une erreur. Berkshire Hathaway de Warren Buffett détenait 907 millions d’actions Apple à la fin du mois de décembre de l’année dernière. La valeur des actions Apple dans le portefeuille de Berkshire Hathaway s’élève à environ 139,44 milliards de dollars.

Performance des actions informatiques indiennes

Les actions technologiques nationales telles que Infosys, TCS, Infosys, HCL, Mindtree, entre autres, ont également fortement progressé. TCS, la plus grande entreprise informatique nationale par capitalisation boursière, a augmenté de 30 % en 2021 à ce jour, tandis qu’Infosys est en hausse de 36 %. Pendant ce temps, les actions informatiques à moyenne capitalisation ont augmenté encore plus, Mindtree et Happiest Minds ayant plus que doublé depuis janvier. TCS se négocie actuellement à un ratio P/E de 40x tandis que Mindtree est à 50x, Infosys se négocie à 38,6x et HCL Technologies à 35,19x. Les sociétés informatiques indiennes et les sociétés technologiques américaines telles qu’Apple diffèrent sur les modèles commerciaux et les services.

