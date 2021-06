Le cours de l’action Bajaj Finance atteint un niveau record, la richesse des investisseurs a presque triplé en un an ; peut se rallier 10% de plus

Bajaj Finance a enregistré des performances constantes au cours des trois derniers trimestres. Les analystes estiment que l’action Bajaj Finance pourrait rebondir jusqu’à 10 % de plus. Image : .

Le cours de l’action Bajaj Finance a gagné jusqu’à 2,3% pour atteindre un record de Rs 6 228,60 pièce en intrajournalier sur l’ESB. L’action a grimpé de plus de 183% en un an. Les gains des poids lourds de l’indice étaient dus au déblocage de l’économie. Les analystes pensent que cela conduira à une récupération plus rapide et à un NPA plus faible. Bajaj Finance a enregistré des performances constantes au cours des trois derniers trimestres. Les analystes estiment que l’action Bajaj Finance pourrait rebondir jusqu’à 10 % de plus. La société de courtage américaine BofA Securities a attribué une note d’achat à l’action, car elle pense que la plate-forme technologique accélérera davantage la trajectoire de croissance de Bajaj Finance et les gains de parts de marché, avec un fort levier d’exploitation positif.

Bajaj Finance a réitéré que l’impact financier de COVID 2.0 a été beaucoup plus modéré par rapport à la première vague, Bajaj Finance restant ouvert aux affaires dans toutes les catégories. La société de courtage a déclaré que la reprise début juin 21 (en particulier dans les affaires B2B à haute fréquence) a été forte, Bajaj Finance espérant atteindre 75 à 80% des niveaux de mars 21 après le 14 juin 21 avec une normalisation complète d’ici début juillet. En termes de volume négocié, environ 1,95 actions lakh ont échangé les mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 32,33 actions lakh ont été négociées sur NSE jusqu’à présent dans la journée.

Les graphiques techniques indiquent que Bajaj Finance pourrait se rallier jusqu’à 10 % de plus

Les analystes ont déclaré que l’action avait effectué une cassure tout en éliminant une résistance majeure à double sommet qui existait dans la zone de Rs 5 800 à 5 850. Dans le processus, le stock a déplacé son support vers le haut à 5850. Le stock est maintenant en territoire inconnu; afin que les traders puissent suivre l’élan tout en suivant strictement leurs stoplos, a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services. Il a dit que du point de vue technique, le stock pourrait résister près de la zone 6250-6300. En outre, l’action continue d’afficher une divergence baissière du RSI par rapport au prix. Cela rend le stock sujet à la consolidation aux niveaux actuels. « Pour les traders et les investisseurs, la tendance peut être suivie mais avec vigilance tout en suivant leurs stop-loss. Le support existe à 5850 niveaux », a déclaré Vaishnav.

Les graphiques techniques suggèrent que le titre pourrait rebondir de 10 pour cent supplémentaires. L’action est en forte hausse jusqu’au moment où elle se maintient au-dessus de 5600, ont déclaré des experts techniques. “Sur le côté supérieur, cela peut étendre les gains jusqu’à 6400-6800”, a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Une clôture au-dessus de Rs 6 225 devrait conduire Bajaj Finance à Rs 6 550 mais comme le marché au sens large est à la hausse, les nouveaux investisseurs devraient attendre une baisse près de 5680-5885 pour entrer dans cette action, AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré à Financial Express Online.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

