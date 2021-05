Le cours de l’action Bajaj Healthcare atteint un nouveau record de 52 semaines sur le lancement d’un médicament contre les champignons noirs

Le titre de Bajaj Healthcare a connu une frénésie croissante et a bondi de près de 16% jusqu’à présent cette semaine.

Le cours de l’action Bajaj Healthcare a bondi de 10% à Rs 700, également un nouveau sommet de 52 semaines, en intrajournalier après le lancement par la société de l’API Posaconazole, qui est utilisé dans le traitement de l’infection par la mucormycose (champignon noir) chez les patients Covid-19. Jusqu’à présent au cours de la séance, un total de 3,78 actions lakh se sont négociées sur l’ESB. Le titre de Bajaj Healthcare a connu une frénésie croissante et a bondi de près de 16% jusqu’à présent cette semaine. Avec le lancement de l’API Posaconazole, utilisé dans le traitement de l’infection par la mucormycose, Bajaj Healthcare a ajouté un autre produit solide à son portefeuille, ce qui a permis à son cours de bourse d’augmenter de plus de 10% aujourd’hui.

«Techniquement, l’action de Bajaj Healthcare est entrée dans des niveaux de surachat et il est conseillé aux investisseurs d’enregistrer des bénéfices partiels à ces niveaux», a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online. Ramachandran a conseillé aux nouveaux investisseurs de ne rentrer que près des niveaux de Rs 600-605 pour des objectifs plus élevés de Rs 757 et même Rs 912 dans les prochaines semaines. Bajaj Healthcare a reçu l’approbation de la FDA Gandhi Nagar, Gujarat (Inde), pour fabriquer et commercialiser le “ Posaconazole API ” en tant que médicament approuvé pour le traitement de la mucormycose en Inde et commencera sa production commerciale à partir de la première semaine de juin 2021.

Le posaconazole est un agent antifongique triazole indiqué pour le traitement des patients atteints de mucormycose populairement connu sous le nom de champignon noir dans les complications post-Covid. La deuxième vague de coronavirus était plus agressive et plus nombreuse que la première. Selon les médecins, l’infection fongique qui est apparue au cours de la deuxième vague a été largement liée à une utilisation excessive de stéroïdes et à un diabète incontrôlé chez les patients porteurs d’un coronavirus.

Plus de 11 000 cas d’infection fongique noire ont été signalés à travers le pays, ce qui a incité les gouvernements des États à la déclarer épidémie. La disponibilité d’un traitement efficace comme le posaconazole aidera à soulager la pression et offrira aux patients une option de traitement très nécessaire et opportune. «Nous nous attendons à ce que l’entreprise profite énormément de ces médicaments et contribuera de 10 à 20% du portefeuille à mesure que le nombre de cas augmente. Cela aura un impact substantiel sur les résultats au cours du prochain trimestre », a déclaré Ashis Biswas de CapitalVia Global Research, à Financial Express.

À l’heure actuelle, quatre États ont la majorité des cas de mucormycose. «Plusieurs entreprises ont déjà lancé des médicaments pour le traitement de la mucormycose mais il y a une pénurie de son API. Ce lancement de l’API Posaconazole sera très demandé au cours du prochain trimestre », a déclaré Yash Gupta, associé de recherche sur les actions chez Angel Broking.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

