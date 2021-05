Le cours de l’action Barbeque-Nation grimpe de 20% sur le bénéfice net au cours du trimestre de janvier à mars de l’exercice 21, avec un zoom de 56% depuis la cotation

En mars 2021, Barbeque Nation Hospitality a levé Rs 452 crore de l’émission et a été abonné près de 6 fois.

Le cours de l’action de Barbeque-Nation Hospitality a atteint la limite de 20% du circuit supérieur à Rs 767,50 chacun dans les transactions intrajournalières sur l’ESB après que la société ait affiché des revenus de Rs 226 crore au trimestre janvier-mars de FY21, soit une croissance de 18,5% sur un an. Il s’élevait à Rs 190 crore au même trimestre l’année dernière. Le bénéfice d’exploitation ou EBITDA de la société s’est élevé à Rs 56 crore, en hausse de 128% sur un an avec des marges de 24,8%. Barbeque-Nation Hospitality a enregistré un bénéfice net consolidé de 6,1 crores de Rs au cours du trimestre de mars de l’exercice 21, contre une perte de 27 crores de Rs l’année précédente. Jusqu’à présent dans la journée, 1,41 part de lakh s’est négocié sur l’ESB, tandis que 11 unités de lakh ont échangé des mains sur NSE.

En mars 2021, Barbeque Nation Hospitality a levé Rs 452 crore de l’émission et a été abonné près de 6 fois. Le mois dernier, les actions de la société de restauration décontractée ont fait leurs débuts sur le marché boursier à Rs 492 par action, contre le prix d’introduction de Rs 500 par action. Jusqu’à présent, depuis l’inscription, le cours de l’action de Barbeque-Nation Hospitality a bondi de 56%. Au cours de l’exercice 21, l’entreprise s’est concentrée sur le secteur de la livraison et a lancé un nouveau produit appelé Barbeque-in-a-Box. Le produit a été lancé pour répondre à la progression rapide du segment de livraison pendant la pandémie.

«Le principal moteur du prix, selon notre étude, est le nouvel ajout de produit« Barbeque-in-a-Box »et la déclaration de la direction selon laquelle l’entreprise prévoit d’étendre son réseau en ajoutant 20 magasins différents au cours de l’exercice 22. Le «Barbeque-in-a-Box» aidera l’organisation à assurer une livraison sûre pendant la pandémie, ce qui affectera directement les résultats », a déclaré Ashis Biswas, CapitalVia Global Research, à Financial Express Online. La part des revenus provenant des plates-formes numériques est passée de 20,1% à 24,7% au cours du trimestre de janvier à mars de l’exercice 20, tandis que l’activité de livraison a augmenté de 6x au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, par rapport à la même période de l’année dernière.

La société a ouvert un nouveau magasin au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice 21 et prévoit d’élargir son réseau en ouvrant 20 nouveaux magasins au cours de l’exercice 22. Avec l’ouverture progressive de l’économie et la réouverture de nos points de vente, l’entreprise a connu une augmentation séquentielle des ventes de ses canaux de restauration et de livraison. La société s’attend à ce que le segment de la livraison augmente de 2 fois en FY22. «Nous continuons de consolider notre position de leader des services de restauration et de livraison décontractés avec une optimisation efficace des coûts, une forte génération de flux de trésorerie, une croissance de notre segment de livraison et une stratégie de pénétration du marché», a déclaré Rahul Agrawal, PDG de Barbeque-Nation Hospitality.

