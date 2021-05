Le cours de l’action Berkshire Hathaway de Warren Buffett supérieur à 4,21 000 $; Le Nasdaq ne peut pas durer longtemps

Mardi, le Nasdaq a temporairement cessé d’afficher les prix des actions de classe A de Berkshire Hathaway Inc sur divers flux de données.

Le cours de l’action Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett est passé à plus de 4,21 000 $ par action de catégorie A. Mais l’impressionnante course de 41 ans de l’action pourrait bientôt s’arrêter brutalement si la bourse américaine Nasdaq ne met pas à niveau ses systèmes informatiques bientôt, a rapporté le Wall Street Journal. La raison en est que le cours de l’action Berkshire Hathaway est très proche du nombre le plus élevé que les ordinateurs du Nasdaq peuvent gérer. Le Nasdaq et quelques autres opérateurs du marché utilisent des systèmes 32 bits pour stocker les données en nombres binaires, qui comprennent des uns et des zéros. Par conséquent, le plus grand nombre possible est de deux à la 32e puissance moins un, soit 4 294 967 295. Les cours des actions sont généralement affichés jusqu’à quatre décimales, de sorte que le prix le plus élevé possible est de 429 496,7295 $, selon le rapport du WSJ.

Mardi, le Nasdaq a temporairement cessé d’afficher les prix des actions de classe A de Berkshire Hathaway Inc sur divers flux de données. “Même d’autres bourses comme IEX Group Inc., avaient déclaré des mois plus tôt qu’elle cesserait de prendre des ordres sur des actions de classe A en raison d’une limitation de prix interne au système commercial”, selon un rapport du Wall Street Journal. Alors que le cours de l’action de la société de Warren Buffett s’approche de ce niveau, le Nasdaq a temporairement cessé d’afficher les prix. “Aucune autre action n’est proche des niveaux de prix stratosphériques de Berkshire Classe A, il est donc compréhensible que les ingénieurs derrière les systèmes Nasdaq et IEX aient choisi le format de nombre, que les programmeurs appellent un entier non signé de quatre octets”, ajoute le rapport.

Le deuxième prix de l’action le plus élevé est celui de NVR Inc, avec un prix d’environ 5100 $. La raison pour laquelle les actions de classe A de Berkshire se négocient à un prix si élevé est que les actions de classe A de Berkshire Hathaway n’ont subi aucun fractionnement d’actions dans l’histoire de la société. Il a continué à augmenter avec la croissance de l’entreprise, depuis l’inscription le 16 mars 1980. «Je sais que si nous avions quelque chose que c’était beaucoup plus facile pour quiconque avec 500 $ à acheter, nous ferions en sorte que beaucoup de gens achètent celui qui n’avait pas la moindre idée de ce qu’ils faisaient », a déclaré Warren Buffett aux investisseurs lors de la réunion annuelle de Berkshire en 1995.

Le rapport a noté que dans une alerte aux clients lundi, le Nasdaq a annoncé qu’il terminerait une mise à niveau de ses flux de données le 17 mai 2021, pour permettre des cours boursiers supérieurs à 429496,7295 $. D’ici là, la bourse a déclaré qu’elle suspendrait temporairement la diffusion du prix de toute action dépassant 98% du seuil. Une porte-parole du Nasdaq a confirmé au WSJ que l’action avait effectivement disparu des flux de données, y compris Nasdaq Last Sale et Nasdaq Basic. «L’intégrité des données est de la plus haute importance au Nasdaq», a déclaré WSJ citant une porte-parole de l’opérateur d’échange basé à New York. Elle a appelé ce mouvement une mesure temporaire. “Un porte-parole de la Bourse de New York, où Berkshire est coté et qui gère une grande partie des transactions sur les actions de classe A de la société, a déclaré que les systèmes du NYSE ne seraient pas affectés par le problème”, ajoute le rapport.

