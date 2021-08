Le cours de l’action Bharti Airtel bondit après l’annonce d’une méga émission de droits ; faut-il acheter, vendre, conserver ?

Au milieu de la frénésie des introductions en bourse, la méga émission de droits annoncée par Bharti Airtel a entraîné une hausse décente du cours de son action. Image : .

Le cours de l’action Bharti Airtel a gagné plus de 2,5% à Rs Rs 609,25 chaque intrajournalier sur l’ESB, après que le géant des télécommunications a déclaré qu’il augmenterait jusqu’à Rs 21 000 crore par voie d’émission de droits. L’émission de droits sera à Rs 535 par action, à un ratio de 1:14, ce qui implique une dilution de 7 pour cent des actions. Le prix d’émission est réduit de 10 pour cent par rapport à son niveau actuel. Les promoteurs et groupement de promoteurs souscriront aux actions auxquelles ils ont droit, et récupéreront également les actions non souscrites.

Auparavant, le cours de l’action Bharti Airtel avait atteint un record de Rs 644 chacun le 18 août 2021, alors qu’il avait atteint un creux de Rs 394 l’année dernière en octobre. En termes de volume échangé, 6,79 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB, tandis que 2,27 crore ont été échangés sur NSE, jusqu’à présent dans le commerce.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré que la levée de fonds proactive pourrait être en partie justifiée car elle garantit que Bharti est bien financé pour cibler toute opportunité à grande échelle dans la consolidation du marché en cours, en concurrence avec Reliance Jio, son homologue aux poches profondes, et en créant un trésor de guerre pour la technologie 5G. améliorer. “L’émission progressive sur 36 mois indique qu’il n’y aura peut-être pas de besoin immédiat important”, ont déclaré les analystes. La société de courtage a attribué une note « d’achat » avec un prix cible de Rs 720, soit un rallye de 21%.

Les analystes d’Emkay Global Financial Services privilégient Bharti Airtel dans l’espace des télécommunications en raison d’une exécution supérieure et cohérente dans tous les segments d’activité et des avantages accumulés dans l’activité sans fil en Inde avec l’affaiblissement de Vodafone Idea (VIL). La revalorisation soutenue de Bharti dépend d’une hausse des tarifs, d’un contrôle strict des dépenses d’investissement et de l’allocation du capital. En outre, l’examen des tendances passées de la participation aux FII est également important pour de meilleurs rendements. La société de courtage a attribué une note d’achat à l’action avec un objectif de cours de 730 roupies, soit une hausse de 23 %.

Au milieu de la frénésie des introductions en bourse, la méga émission de droits annoncée par Bharti Airtel a entraîné une hausse décente du cours de son action, a déclaré un analyste. «Avec un marché presque duopole et la capacité de se maintenir malgré des prix compétitifs, l’émission de droits devrait être souscrite par les investisseurs existants. Techniquement, une clôture quotidienne au-dessus de 612 devrait conduire à des objectifs plus élevés de 640 et 730 à court terme. 585 reste un soutien solide », a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

La levée de capitaux de Bharti Airtel peut avoir un impact négatif à court terme, car il est inattendu car ils ont mentionné que leur situation de levier et de liquidité est stable, mais la société a stratégiquement battu JIO, son plus grand rival, et a été en mesure d’attirer un plus grand nombre d’abonnés par rapport à leurs rivaux, a déclaré un analyste. « Bharti Airtel s’efforce également de créer un écosystème comme la fibre Airtel Xstream pour ses abonnés en proposant des offres lucratives pour un Internet plus rapide. Nous pensons qu’à long terme, Bharti Airtel s’en sortira bien et nous recommandons aux investisseurs de conserver l’action pour des gains à long terme », a déclaré à Financial Express Online Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research.

