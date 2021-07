Le cours de l’action Bharti Airtel bondit de 5%, esquive les ours après la révision tarifaire; le stock peut encore augmenter

Sur le plan technique, les analystes d’ICICI Direct ont un appel d’achat sur Bharti Airtel.

Le cours de l’action Bharti Airtel a augmenté de plus de 5% mercredi alors que le sentiment général du marché était négatif et que les ours faisaient des ravages. L’action du géant des télécommunications se négociait à Rs 567 par action. “Bharti Airtel connaît une dynamique positive en stock en raison de l’augmentation des tarifs pour l’abonné postpayé”, a déclaré Amarjeet S Maurya, AVP Research, Angel Broking. Plus tôt dans la journée, Airtel a annoncé qu’il mettrait fin à son plan de recharge prépayé d’entrée de gamme Rs 49. Le cours de l’action Bharti Airtel a bondi de 7,75% au cours de la dernière semaine de négociation.

Augmentation de l’ARPU sur les cartes ?

La société avait également annoncé la semaine dernière de nouveaux plans pour les clients d’entreprise et de détail postpayés alors que l’industrie des télécommunications continue de se rapprocher d’une autre hausse tarifaire. «Airtel a récemment mis à niveau ses forfaits postpayés et prépayés. Avec cela, le marché anticipe une augmentation du revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Bharti Airtel à l’avenir », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio à Financial Express Online. Vishal Wagh a ajouté que Bharti Airtel a également pris de l’ampleur en ce qui concerne les abonnés sans fil actifs. Selon les données de TRAI, en avril, Bharti Airtel comptait 346,95 millions d’abonnés sans fil actifs, suivi des 335,17 millions d’utilisateurs de Reliance Jio. Vishal Wagh a déclaré que cela aidait les investisseurs à prendre confiance en Bharti Airtel.

Bien que l’impact exact des changements apportés par Bharti Airtel soit jusqu’à présent inconnu, les analystes s’attendent à une croissance saine. « La société augmente les tarifs pour le segment des entreprises (qui représentent environ 60% des utilisateurs postpayés de la société), ce qui augmenterait l’ARPU moyen global pour Bharti Airtel. À l’avenir, nous nous attendons à ce qu’Airtel enregistre une croissance saine de son chiffre d’affaires et de son résultat net grâce à une marque forte, une croissance des ajouts de clients et une amélioration de l’ARPU. Par conséquent, nous sommes positifs sur le stock », a ajouté Amarjeet S Maurya.

Les graphiques suggèrent une nouvelle hausse

Sur le plan technique, les analystes d’ICICI Direct ont un appel d’achat sur Bharti Airtel. “Nous pensons que l’action a subi une saine consolidation, ouvrant la voie à une résolution plus élevée vers les niveaux de Rs 595 dans les mois à venir, car il s’agit du retracement de 80% de la baisse de février-mars 2021 (Rs 623-500)”, ont-ils déclaré dans une note plus tôt. “Le titre a formé une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 52 semaines et se résolvant actuellement sur la plage des deux derniers mois (550-520) a coïncidé avec une ligne de tendance à la baisse de cinq mois, indiquant la reprise de la tendance haussière principale qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement haussier », a ajouté ICICI Direct. La société de courtage a un stop-loss de Rs 510 sur Bharti Airtel et recommande ce commerce avec un délai de 3 mois.

