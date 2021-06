Le cours de l’action BHEL chute de 20 % suite aux faibles résultats du quatrième trimestre ; l’action pourrait encore chuter de 55%, selon les analystes

in

BHEL a enregistré des résultats faibles sur l’exécution, la marge brute et le fonds de roulement.

Le cours de l’action Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) a chuté de 18% à 62,55 roupies chacun en cours de journée sur l’ESB, après que la société a annoncé des résultats du trimestre de janvier à mars inférieurs aux attentes. Chez NSE, le titre a chuté de 20 %. La perte nette consolidée de BHEL s’est réduite à 1 036,32 crore de Rs au cours du trimestre de mars contre une perte nette de 1 532,18 crore de Rs au cours de la période de l’année dernière. Suite à la faiblesse des chiffres du trimestre, la plupart des analystes et des maisons de courtage ont laissé entrevoir une nouvelle baisse du cours de l’action. Motilal Oswal a un objectif de prix de Rs 40, Kotak Institutional Equities a fixé l’objectif de prix à Rs 34 et Nirmal Bang a un objectif de Rs 48, avec une note de « vente ». Cela implique une nouvelle baisse pouvant aller jusqu’à 55 pour cent.

Services financiers Motilal Oswal

Objectif : 48 % de baisse

La société de courtage a déclaré que BHEL continuait de se débattre avec un environnement de commande faible dans le secteur de l’électricité, des créances élevées et des coûts de personnel énormes pour l’exercice 21. Au cours de l’EX21, le fonds de roulement s’est élevé à 101 pour cent des ventes, pesé par un inventaire et des créances plus élevés et une mauvaise exécution. La maison de courtage a ajouté que la hausse des coûts fixes a nui aux performances d’exploitation, la perte d’exploitation étant attribuable à la sous-absorption des coûts. La société n’a pas encore montré d’amélioration significative des créances en suspens, avec un total de débiteurs à Rs 313b au cours de l’exercice 21.

Actions institutionnelles Kotak

Cible : 55,38 % de baisse

BHEL a enregistré des résultats faibles sur l’exécution, la marge brute et le fonds de roulement. Sans la réduction des revenus et la libération connexe du fonds de roulement, elle aurait déclaré la troisième année consécutive de flux de trésorerie négatifs liés aux opérations, a déclaré la société de courtage. Les importantes provisions/amortissements pris jettent des doutes sur la capacité de libérer le fonds de roulement restant. La faible marge brute jette des doutes sur la capacité à présenter un chiffre d’affaires suffisamment élevé pour couvrir les coûts fixes.

Nirmal Bang

Objectif : 37 % de baisse

Avec une préférence croissante pour la production d’énergie renouvelable, Nirmal Bang est structurellement négatif sur l’ajout de capacité thermique en Inde. Les principaux déclencheurs de hausse pour BHEL sont la reprise soudaine des investissements dans l’énergie thermique, de nouveaux segments d’activité gagnant des commandes de grande taille, l’issue favorable des EOI mondiaux (partenariats stratégiques/reprise d’actifs) et l’amélioration de la position des créances. Le cours de l’action BHEL a doublé depuis le début de l’année et l’action se négocie actuellement à 24x le BPA FY23. La société de courtage estime qu’une telle réévaluation au cours des six derniers mois n’est pas justifiée dans un contexte de perspectives de commandes en sourdine. Cependant, les gains de commandes dans le segment Oil & Gas sont encourageants à ses yeux.

