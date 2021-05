Le cours de l’action BPCL atteint un nouveau sommet de 52 semaines sur le bénéfice net au quatrième trimestre; l’entreprise déclare le dividende final

Pour tout investisseur stratégique, l’achat d’une participation majoritaire dans BPCL est une bonne opportunité, car il viendra avec un accès facile au troisième marché pétrolier en importance et à l’un des plus dynamiques, a déclaré un analyste.

Le cours de l’action de Bharat Petroleum Corporation (BPCL) a bondi à un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 488 chacun sur l’ESB, en hausse de 3,5 pour cent intrajournalier. Le conseil d’administration de la société a recommandé un dividende final de 58 Rs par action de participation, y compris un dividende spécial unique de 35 Rs par action de 10 Rs chacun, pour l’exercice clos le 31 mars 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Dans les transactions de l’après-midi, l’action BPCL a chuté par rapport au sommet de la journée et s’est négociée d’un demi pour cent plus haut. Jusqu’à présent au cours de la session, 15,54 actions lakh se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 3,51 actions crores ont échangé des mains sur NSE.

«Un dividende exceptionnel de 58 roupies par action en plus du dividende intérimaire de 21 roupies par action a conduit à un dividende total de 79 roupies par action, ce qui implique un rendement de 18 pour cent. Pour tout investisseur stratégique, l’achat d’une participation majoritaire dans BPCL est une bonne opportunité, car il viendra avec un accès facile au troisième marché pétrolier en importance et à l’un des marchés pétroliers à la croissance la plus rapide (Inde) », Yogesh Patil, analyste principal de recherche chez Reliance Securities , a déclaré à Financial Express Online. BPCL représente à elle seule 18% / 25% / 23% du pipeline de produits pétroliers / des dépôts de commercialisation / des points de vente au détail de carburant et constitue un point d’entrée lucratif pour tout acheteur potentiel. Avec une part de marché de 22% dans les ventes d’essence et de diesel en Inde, cela exciterait certainement tout investisseur stratégique, intéressé à tirer profit de l’histoire de la croissance indienne. «Compte tenu des mesures récentes prises par le gouvernement, du désinvestissement de ses filiales / JV plus importantes et des efforts de rationalisation des effectifs des employés, nous pensons que le déblocage de la valeur de ses filiales peut entraîner une hausse potentielle du cours des actions. Nous maintenons notre vision positive du titre », a-t-il déclaré.

BPCL, mercredi, a rapporté une augmentation de plus de quatre fois le bénéfice autonome à 11 940,1 crore de Rs pour le trimestre janvier-mars de FY21. Il avait rapporté un bénéfice de Rs 2 777,6 crore au trimestre précédent. Selon un dossier sur l’ESB, le bénéfice du quatrième trimestre de l’exercice 21 comprenait un gain unique de Rs 6 992,9 crore. Les revenus d’exploitation de la société s’élevaient à Rs 98 755,62 crore, en hausse de 14,1% par rapport à Rs 86 579,95 crore au cours du trimestre de décembre.

BPCL sur les chartes techniques

BPCL est sorti d’un triangle symétrique haussier sur le graphique à barres ainsi que d’un double top sur le graphique à points et à chiffres, a déclaré un analyste. «Le graphique mensuel a également formé un modèle haussier haussier à trois chandeliers. La structure technique est optimiste sur le long terme. En tant qu’investissement, le stock offre de grandes opportunités de création de richesse. Cependant, les investisseurs doivent garder à l’esprit la marge de sécurité », a déclaré Brijesh Bhatia, analyste principal de recherche chez Equitymaster. Le support se situe à Rs 412. L’élan haussier pourrait s’accélérer si le stock se déplace au-dessus de Rs 500, a-t-il ajouté.

