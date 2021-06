Le cours de l’action Cipla atteint un niveau record grâce à la décision de la DGCI d’importer le vaccin Moderna pour traiter le COVID-19 ; peut se rallier 12% de plus

Les analystes techniques voient une nouvelle hausse de 12% de l’action Cipla par rapport aux niveaux actuels.

Le cours de l’action Cipla a atteint un nouveau record de Rs 997,20 pièce en intraday sur l’ESB mercredi, après que le Drugs Controller General of India (DCGI) a approuvé l’entreprise pour importer Moderna, un vaccin Covid-19, avec une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde. L’action a gagné plus de 4% en quatre jours. Cependant, le titre a effacé tous les gains du matin et est devenu négatif, chutant d’un demi pour cent. Moderna est devenu le quatrième vaccin en Inde à recevoir l’autorisation d’utilisation d’urgence. « Cipla Limited soutient Moderna, Inc. avec l’approbation réglementaire et l’importation de vaccins à donner à l’Inde. À ce stade, il n’y a pas d’accord définitif sur les fournitures commerciales », a déclaré Cipla en réponse à une question des médias sur l’importation de vaccins.

Les analystes techniques voient une nouvelle hausse de 12% de l’action Cipla par rapport aux niveaux actuels. Le vaccin Moderna sera livré sous forme de vaccin injectable prêt à l’emploi pouvant être conservé pendant sept mois à la température recommandée et pendant 30 jours une fois le flacon ouvert. “Techniquement, cependant, les investisseurs devraient attendre pour acheter des niveaux de support proches de 930 à 940 niveaux pour des objectifs de 1025 à 1116 dans les semaines à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

La société fait également partie des cinq fabricants indiens de médicaments qui mèneront conjointement un essai clinique dans le pays pour le médicament antiviral expérimental de Merck & Co pour traiter le COVID-19 léger. “C’est le principal facteur qui a attiré l’intérêt des investisseurs et aidé l’action à afficher un rallye spectaculaire”, a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

Dans un dossier séparé sur l’ESB, Cipla, avec les laboratoires du Dr Reddy, Sun Pharmaceuticals Industries, Emcure Pharmaceuticals et Torrent Pharmaceuticals, a annoncé que les cinq sociétés collaboreront pour l’essai clinique du médicament antiviral oral expérimental Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 léger dans un milieu ambulatoire en Inde.

Conformément à la directive du comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organization, le Dr Reddy’s mènera l’essai clinique en utilisant son produit, et les quatre autres sociétés pharmaceutiques devront démontrer l’équivalence de leur produit avec le produit utilisé par le Dr Reddy’s dans son essai clinique. Une fois l’essai clinique terminé avec succès, chaque société contactera indépendamment les autorités réglementaires pour obtenir l’approbation de fabriquer et de fournir du Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 en Inde. Le molnupiravir est un antiviral oral qui inhibe la réplication de plusieurs virus à ARN, dont le SRAS-CoV-2.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

