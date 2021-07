Le cours de l’action Clean Science and Technology grimpe de plus de 9,5 %, alors même que Sensex et Nifty dégringolent ; peut se rallier 20% de plus

Les analystes affirment que les actions de Clean Science and Technology ont récupéré intelligemment par rapport à leur creux précédent, car des fondamentaux solides et des actions sans dette seront désormais demandés alors que l’appétit pour le risque prend un coup.

Le cours de l’action Clean Science and Technology nouvellement cotée a bondi de plus de 9,5% pour atteindre 1 736 roupies par jour sur l’ESB, alors même que BSE Sensex et Nifty 50 ont chuté de près d’un pour cent. L’action a été cotée à plus de 98% de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse. Alors que l’action Clean Science a bondi de près de 10% aujourd’hui, les analystes voient au moins 20% de plus de rallye à Rs 2073 chacun dans l’action. Lundi, en gros, Nomura India Investment Fund Mother Fund – Le MTBJ AC Nomura India Investment Fund a acheté 10 lakh actions de Clean Science and Technology à Rs 1 715,33 par action sur le NSE.

Les analystes affirment que les actions de Clean Science and Technology ont récupéré intelligemment par rapport au creux précédent, car des fondamentaux solides et des actions sans dette seront désormais demandés alors que l’appétit pour le risque prend un coup. « Techniquement, une clôture au-dessus de Rs 1 755 devrait conduire à des objectifs de Rs 1 877 et Rs 2 073. Alors que Rs 1 630 devraient constituer un soutien solide », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

Lors de l’inscription, Clean Science and Technology a rejoint des pairs de l’industrie tels que Vinati Organics Limited, Fine Organic Industries Limited, Atul, SRF, Navin Fluorine et PI Industries. Son introduction en bourse de 1 546 crores de Rs a été souscrite 93,41 fois et a été vendue dans une fourchette de prix de 880 à 900 Rs par action. L’action Clean Science and Technology devrait connaître une bonne dynamique à venir en raison de la présence de niche dans l’espace des produits chimiques de spécialité. « L’introduction en bourse a été évaluée à 42,2 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui semblait être un prix raisonnable. Cependant, des pairs comme Vinati Organics et Fine Organic Industries se négocient à 75 fois les bénéfices de l’exercice 21, qui, avec un RoE supérieur à 37%, offrent un confort d’évaluation pour l’entreprise », a déclaré Binod Modi, responsable de la stratégie, Reliance Securities, à Financial Express Online.

En termes de volume négocié, 2,84 actions lakh ont échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 44,54 unités lakh sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. Les sentiments pour les actions nouvellement cotées devraient rester optimistes tant que le marché secondaire restera porteur, a déclaré un analyste. « Les investisseurs regardent au-delà de l’impact immédiat de la deuxième vague sur la demande, se concentrant plutôt sur les fondamentaux séduisants à long terme de l’Inde. Le gouvernement prévoit de stimuler la croissance à moyen terme avec les dépenses fédérales », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research. Chepa a également ajouté que la liquidité est facilement disponible et que les taux d’intérêt sont bas. Par conséquent, ces variables se sont réunies pour renforcer la confiance des investisseurs et persuader les entreprises que le moment est venu d’entrer en bourse.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

