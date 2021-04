Le cours de l’action de Barbeque-Nation atteint le circuit supérieur de 20% pour une troisième journée consécutive, en hausse de 68% par rapport au prix d’introduction en bourse

Barbeque-Nation Hospitality est le dix-huitième titre à être coté en bourse cette année civile 2021

Le cours de l’action de Barbeque-Nation Hospitality, soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, a de nouveau bondi de 20% vendredi à Rs 839 chacun. Le titre a atteint le circuit supérieur de 20% pour la troisième journée consécutive depuis sa cotation. Les actions de la société de restauration décontractée nouvellement cotée en bourse ont fait une faible cotation plus tôt cette semaine à Rs 492 par action, contre le prix d’introduction de Rs 500 par action. Cependant, les actions ont bondi pour atteindre un circuit supérieur de 20% le jour de la cotation dans les transactions de midi. Alors que l’action s’est redressée de 68% par rapport au prix d’introduction en bourse, les analystes ont conseillé aux investisseurs de vendre l’action de Barbeque-Nation Hospitality. «Celui qui a le stock devrait vendre. L’évolution du cours de l’action indique une activité spéculative extrême », a déclaré le conseiller en placement Sandip Sabharwal à Financial Express Online. Il a également ajouté que les évaluations, même dans un scénario économique normal sans verrouillage, sont prohibitives.

Barbeque-Nation Hospitality est le dix-huitième titre à être coté en bourse cette année civile 2021 et le premier à faire ses débuts au cours du nouvel exercice 2021-22. Depuis l’inscription, la capitalisation boursière totale de la société des chaînes de restaurants décontractés a augmenté de 43 pour cent à 2 648,84 crores de Rs contre 1 847 crores de Rs le jour de ses débuts. Barbeque Nation Hospitality a déclaré une perte nette dans trois des quatre budgets précédents. Les analystes estiment que la deuxième vague de pandémie de COVID-19 a augmenté le risque d’une croissance encore plus lente à court terme.

Le mois dernier, Barbeque Nation Hospitality a levé Rs 452 crore de l’émission et a été abonné près de 6 fois. Dès son inscription, Barbeque-Nation Hospitality a rejoint les goûts de Jubilant FoodWorks, Westlife Development, Specialty Restaurants et Burger King India. Au 31 décembre 2020, la société comptait 147 restaurants Barbeque Nation, six restaurants internationaux Barbeque Nation et 11 restaurants italiens, dont neuf sont exploités sous le nom de marque “ Toscano ” et un chacun sous les noms de marque “ La Terrace ” et “ Collage ”. . respectivement.

(Les recommandations de cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

