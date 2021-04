Le cours de l’action de Barbeque Nation glisse à la cotation; la négociation commence à 1,6% de moins que le prix de l’introduction en bourse

Barbeque Nation est l’une des principales chaînes de restaurants décontractés en Inde avec 164 restaurants.

Rakesh Jhunjhunwala, soutenu par Barbeque Nation Hospitality, a fait une faible cotation en bourse aujourd’hui. Les actions de la société ont commencé à se négocier à 492 Rs par action, en baisse de 1,6% par rapport au prix d’émission de 500 Rs chacune. Barbeque Nation est le dix-huitième titre à être inscrit sur les bourses cette année et le premier à faire ses débuts au cours du nouvel exercice. À ses débuts, les actions de Barbeque Nation Hospitality avaient une capitalisation boursière de Rs 1 847 crore. Alchemy Capital de l’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala détient une participation dans Barbeque Nation Hospitality.

Vérifiez le prix en direct: Barbeque Nation Hospitality

Barbeque Nation lève Rs 452 crore de la question plus tôt le mois dernier, avec des investisseurs de toutes les catégories sursouscrivant leur part de l’introduction en bourse. L’introduction en bourse de Barbeque Nation a été souscrite près de 6 fois par des investisseurs. Des offres ont été reçues pour 2,99 actions de crore contre 49,99 actions de lakh proposées. Après l’émission, la participation du promoteur dans la société passera à 37,8% contre 47,8% avant l’émission, tandis que la participation publique passera de 52,2% à 62,2%.

Barbeque Nation est l’une des principales chaînes de restaurants décontractés en Inde avec 164 restaurants. En outre, la société détient une participation de 61,35% dans une société appelée «Red Apple», qui exploite 11 restaurants de cuisine italienne. L’entreprise exploite un grand nombre de restaurants dans les villes métropolitaines où la facturation moyenne atteint près de Rs 900 contre Rs 650 dans les villes de niveau II et III. Au cours des deux prochaines années, la société dépenserait Rs 90 crore pour étendre ses opérations dans les villes existantes.

La société de courtage domestique ICICI Direct, plus tôt dans une note, a déclaré qu’au prix d’introduction en bourse, Barbeque Nation est à 2,4x FY20 EV / ventes. «Le secteur des chaînes CDR devrait croître à un rythme plus rapide au cours des cinq prochaines années. Cependant, nous pensons que les restaurants de plus grande taille et la limitation de l’augmentation des ventes de livraison peuvent avoir un impact sur la croissance de l’entreprise », ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, Yes Securities dans une note a souligné qu’une attribution pré-IPO avait été effectuée par la société plus tôt en décembre et janvier à 50% de moins que le prix de l’introduction en bourse. «Nous notons également que les premières levées de fonds en 2018 ont été effectuées à un prix beaucoup plus élevé, mais les fondamentaux se sont détériorés depuis», a ajouté Yes Securities en épinglant une étiquette «Éviter» sur la question.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.