Le cours de l’action de Gland Pharma atteint un nouveau sommet de 52 semaines sur les résultats du quatrième trimestre; stock plus que double du prix d’introduction en bourse

Les actions de Gland Pharma ont fait leurs débuts sur le marché en novembre 2020 et ont été cotées à Rs 1701, contre un prix d'introduction en bourse de Rs 1500.

Le cours de l’action de Gland Pharma a grimpé jusqu’à 9,6% pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 3061 chacun en intrajournalier sur l’ESB, après que la société ait affiché une augmentation de 34% en glissement annuel du bénéfice net consolidé à Rs 260,4 crore en janvier- Trimestre de mars de FY21. Les actions de Gland Pharma ont fait leurs débuts sur le marché en novembre 2020 et ont été cotées à Rs 1,701, contre un prix d’introduction en bourse de Rs 1,500. L’action a augmenté de 80% par rapport au prix d’inscription, alors qu’elle a plus que doublé par rapport au prix d’émission. Après une introduction en bourse exceptionnelle, de solides achats sectoriels dans le secteur pharmaceutique avec des résultats stables au quatrième trimestre ont conduit Gland pharma à franchir Rs 3 000 à un niveau record. «Techniquement, une clôture quotidienne au-dessus de 3055 devrait conduire à un objectif plus élevé de 3300 dans les prochains jours. 2750 reste un soutien solide », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

Pour l’exercice 2020-2021, Gland Pharma a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 32% et une croissance du bénéfice net de 29% par rapport à l’année précédente. La société a continué de maintenir un profil de marge sain avec une marge EBITDA de 40% et une marge PAT à 28%. «Notre nouvelle activité de vaccins devrait accélérer notre stratégie à long terme d’entrer dans l’espace biosimilaire», a déclaré Srinivas Sadu, directeur général et PDG de Gland Pharma. Sur les marchés nationaux, la société a augmenté l’offre de Remdesivir et maintenu un approvisionnement suffisant en énoxaparine pour répondre aux besoins des patients atteints de COVID.

Jusqu’à présent, en intrajournalier, environ 21 000 actions se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 6,12 actions lakh ont échangé des mains sur NSE. Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont donné une note «d’achat» à l’action, avec un cours cible de Rs 3 280, un rallye de 17,4% depuis la dernière clôture. Les analystes restent optimistes sur l’action de Gland Pharma grâce à un pipeline de niche, à des offres améliorées / à l’ajout de nouvelles géographies dans le segment du reste du monde, à la rentabilité opérationnelle, à une conformité constante et à suffisamment de trésor de guerre pour exploiter des opportunités inorganiques.

