Le cours de l’action de l’IRCTC chute de 15 % après que le gouvernement a demandé à l’entreprise de partager 50 % des revenus avec le ministère

L’IRCTC a été un multi-ensacheur pour les investisseurs en introduction en bourse, mais le titre a récemment fait l’objet de critiques. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action IRCTC a chuté de 15% vendredi matin pour atteindre le circuit inférieur alors que les investisseurs réagissaient à l’ordre de partage des revenus du gouvernement qui pourrait réduire les bénéfices de l’entreprise jusqu’à 36%. Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a annoncé jeudi que le gouvernement lui avait demandé de partager 50 % des revenus des frais de commodité avec le ministère des Chemins de fer à partir du 1er novembre 2021. Le cours de l’action IRCTC a chuté de 775,70 roupies par action vendredi.

La principale source de revenus et de revenus de l’IRCTC est à jeter

De nombreux investisseurs ont remis en question l’ordre de partage des revenus, affirmant que les frais de commodité étaient la principale vache à lait de l’IRCTC. « Le partage de 50% des revenus générés par les frais de commodité avec Indian Railways à partir du 1er novembre 2021 réduirait immédiatement les revenus et l’EBIT de 14% et 36% respectivement », a déclaré ICICI Direct dans une note. L’annonce a été faite le jour même où les actions de l’IRCTC ont été scindées. Chaque action IRCTC a été divisée en cinq, dans le but d’améliorer la liquidité et de rendre l’action accessible aux investisseurs.

Cette décision est considérée comme négative pour l’IRCTC. « Le gouvernement demandant à l’IRCTC de partager des frais de commodité de 50% avec le ministère des Chemins de fer est un autre exemple qui devrait avertir les investisseurs d’un optimisme excessif lorsqu’ils investissent dans des actions PSU », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

L’impact du gouvernement sur les revenus de l’IRCTC suscite des inquiétudes quant à l’investissement dans les actions PSU

L’IRCTC a été un multi-ensacheur pour les investisseurs en introduction en bourse, mais le titre a récemment fait l’objet de critiques. Corrige fortement par rapport aux sommets de la semaine dernière. VK Vijayakumar de Geojit Financial Services estime que les investisseurs devraient rester à l’écart des actions PSU, car leur objectif n’est pas d’améliorer la richesse des actionnaires. « L’amélioration du rendement pour les actionnaires n’est pas l’objectif des UAR. Ainsi, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils recherchent des actions PSU, même si elles sont bon marché », a-t-il déclaré.

Cette décision est également qualifiée d’inéquitable pour les actionnaires. « C’est une grosse surprise négative pour les investisseurs de l’IRCTC où le gouvernement demande à l’entreprise de partager avec elle la moitié de ses frais de commodité provenant de la réservation sur Internet. Cela entraînera un accident dans l’action de l’IRCTC, mais entraînera également la chaîne de l’élan dans les autres actions de PSU », a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart. « Les sentiments s’amélioraient pour les actions PSU après une attitude positive du gouvernement, mais cette nouvelle pourrait nuire gravement au sentiment », a-t-il ajouté.

D’autres actions de PSU chutent également

« Le gouvernement qui demande un partage des revenus de 50 % des frais de commodité de l’IRCTC est injuste pour les actionnaires minoritaires. Avec cette nouvelle formule, l’IRCTC ferait moins de profits ou subirait des pertes. Les investisseurs cesseraient de croire aux efforts de désinvestissement du gouvernement », a déclaré sur Twitter D Muthukrishnan, un Wealth Planner basé à Chennai.

Avec l’IRCTC, d’autres actions de PSU étaient également en baisse vendredi. L’indice BSE PSU était en baisse de 1,32% avec l’IRCTC comme principal frein, suivi par Indian Bank, en baisse de 7%, Rail Vikas Nigam Limited, Bharat Electronics et Shipping Corporation of India.

