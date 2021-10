Le cours de l’action de l’IRCTC chute de près de 50 % par rapport à son niveau record ; que doivent faire les investisseurs maintenant ? Acheter, vendre, conserver ?

Les analystes disent qu’une surévaluation extrême entraîne souvent des corrections plus rapides également, ce qui est actuellement observé dans les actions à petite et moyenne capitalisation, y compris IRCTC.

Le cours de l’action IRCTC a chuté de plus de 46% par rapport au plus haut niveau historique atteint lors de la session précédente, à Rs 4 371 chacun pour l’ESB mercredi. La capitalisation boursière de l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation a diminué à 69 936 crores de roupies dans le commerce intra-journalier aujourd’hui. Il a touché Rs 1,02 lakh crore dans le commerce intra-journalier mardi. L’action a atteint un niveau record de 6 393 roupies chacune lors des transactions intrajournalières d’hier. Les analystes disent qu’une surévaluation extrême entraîne souvent des corrections plus rapides également, ce qui est actuellement observé dans les actions à petite et moyenne capitalisation, y compris IRCTC. « Techniquement, 4520 est un support immédiat. Si cassé sur une base de clôture 4140 est une possibilité. Rs 5000 agiront désormais comme une forte résistance », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

L’action IRCTC a été témoin de prises de bénéfices volatiles par les acteurs institutionnels. Toute baisse de prix offre une opportunité d’achat pour les investisseurs, a déclaré un analyste. « Cependant, il est fortement recommandé qu’en examinant les évaluations, les investisseurs ne saisissent ce script qu’avec un horizon d’investissement de deux ans ou plus », a déclaré Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services. Financial Express en ligne. Vaishnav a également conseillé aux traders d’utiliser plus de mouvement haussier pour sortir car il montre des mouvements très influencés et contrôlés défiant les techniques du marché qui peuvent être préjudiciables aux traders.

En termes de volume négocié, près de 10 lakh d’actions IRCTC ont échangé les mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 1,21 crore de scrips s’est négocié sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. Il est à noter que la semaine prochaine, le 28 octobre 2021, les actions IRCTC deviendront ex-date pour la division des actions dans le rapport de 1:5. La société a fixé au 29 octobre 2021 la date d’enregistrement pour déterminer le nom des actionnaires autorisés à diviser ou à diviser des actions de 10 Rs chacune en cinq actions de participation d’une valeur nominale de 2 Rs chacune. Le conseil d’administration de l’IRCTC a approuvé une division des actions dans un rapport de 1:5 en août de cette année.

(Les recommandations d'actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

