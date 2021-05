Le cours de l’action DMart baisse après les résultats du quatrième trimestre; avis des analystes partagés sur la société de Radhakishan Damani

L’action Avenue Supermarts (DMart) de Radhakishan Damani a abandonné lundi ses gains initiaux pour passer en territoire négatif, alors que les investisseurs réagissaient aux résultats du trimestre janvier-mars.

L’action Avenue Supermarts (DMart) de Radhakishan Damani a abandonné lundi ses gains initiaux pour passer en territoire négatif, alors que les investisseurs réagissaient aux résultats du trimestre janvier-mars. La chaîne d’hypermarchés DMart a fait état d’un bond de 52% en glissement annuel du bénéfice net au cours du trimestre de janvier à mars à Rs 414 crore, avec une croissance des revenus de 18% sur un an. La bonne performance a été favorisée par la base faible de l’année précédente. Bien que les performances aient été robustes, la direction a déjà mis en garde contre les vents contraires dus à la deuxième vague de Covid-19. Cela a contraint les principales sociétés de courtage à maintenir des vues baissières sur le cours de l’action Avenue Supermarts. Actuellement, le cours de l’action Avenue Supermarts est en baisse de 0,71%, se négociant à Rs 2 868 par action.

Au cours du trimestre précédent, les marges brutes d’Avenue Supermarts sont revenues à 14,8%, 10 points de base au-dessus des niveaux de minerai-covid. Cependant, de nouvelles restrictions pourraient avoir un impact sur les marges au cours des prochains trimestres. De plus, l’entreprise a réussi à ajouter 13 magasins au cours du trimestre, portant le total à 22 magasins ajoutés au cours de l’exercice. Les frais de personnel ont également diminué au cours du trimestre, ce qui a contribué à la performance financière de la société.

Vents contraires à venir

Dans l’ensemble, au cours de l’exercice précédent, la croissance des ventes des magasins comparables (SSSG) était de -13% en raison des perturbations aidées par le coronavirus. SSSG avait récupéré 6% en glissement annuel en janvier et février avant de faire un tank en mars alors que le covid frappait à nouveau. «Nous pensons que cette faiblesse des revenus se poursuivra au premier trimestre de cet exercice (avec peut-être également des retombées sur le 2QFY22); Les chiffres de croissance en glissement annuel peuvent toujours sembler corrects en raison de la base favorable », ont déclaré les analystes de Kotak Securities.

La direction d’Avenue Supermarts a mis en garde contre la traînée à court terme sur les opérations des magasins en raison de la deuxième vague Covid. D’autres préoccupations pour l’entreprise émergent du paysage concurrentiel du secteur de la vente au détail. Avenue Supermarts reste l’un des principaux jeux de composition des bénéfices de notre couverture, cependant, les préoccupations concernant l’impact de l’évolution du paysage concurrentiel (augmentation de GT / Ecomm + Reliance Retail / JioMart) sur le potentiel de bénéfices de DMart nous maintiennent à l’écart des évaluations actuelles. », A déclaré Axis Securities.

Bilan riche en liquidités pour aider à passer

Bien que des défis demeurent pour Avenue Supermarts, les analystes de Yes Securities estiment que le solide bilan de la société l’aiderait à progresser. «Dans cet environnement, le solide bilan riche en liquidités de la société l’aidera non seulement à surmonter cette période difficile, mais aidera également à accélérer l’expansion de son empreinte hors ligne et en ligne malgré un débit et des flux de trésorerie inférieurs», ont-ils déclaré dans un rapport. «Nous continuons à apprécier DMART pour sa meilleure exécution de sa catégorie, son coût de vente au détail le plus bas, ses plans d’expansion agressifs, sa rotation des actifs et des stocks à la pointe du secteur et son taux élevé de conversion et de fidélité des clients étant donné son modèle EDLP, même si nous aurions été plus satisfaits de plus et une croissance plus rapide de sa présence en ligne », ont-ils déclaré.

Devriez-vous acheter?

Kotak Securities a réduit ses estimations de revenus de 6 à 18% pour l’exercice. Ils maintiennent leur notation «Vente» avec une nouvelle juste valeur de Rs 1 950 par action. Axis Securities a une note «Réduire» en raison d’une mise à l’échelle plus lente de la société, avec un prix cible de 2 850 Rs par action. Motilal Oswal a une note neutre sur l’action. Les analystes de Yes Securities ont une cote «Ajouter» avec un objectif de 3 205 Rs tandis que ceux de Prabudal Lilladher ont une cote «d’achat» et un prix cible de 3 360 Rs chacun.

