Le cours de l’action Gland Pharma à un niveau record, a augmenté de 177% par rapport au prix de l’introduction en bourse en 8 mois ; qu’est-ce qui alimente le mouvement vers le haut ?

Le cours de l’action Gland Pharma a bondi de plus de 9% pour atteindre un niveau record de 4 148,85 Rs pièce sur l’ESB dans les transactions intrajournalières, après que la société a annoncé ses résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22. L’introduction en bourse de Gland Pharma à 6 480 crores de roupies, la plus grande émission publique pharmaceutique de l’Inde, a été vendue à une fourchette de prix de 1490 à 1 500 roupies par action. Même si son introduction en bourse a reçu une réponse tiède, les actions ont été cotées avec une prime de 14% à Rs 1 710 pièce. Jusqu’à présent, en un peu plus de huit mois, cette action pharmaceutique a grimpé de 177% par rapport au prix d’introduction en bourse, tandis qu’elle est de 143% par rapport au prix d’inscription. Gland Pharma a affiché une croissance des bénéfices de près de 12% à Rs 350,7 crore au premier trimestre de l’exercice en cours, en raison de ventes robustes sur tous les marchés.

Gland Pharma a augmenté de 144% par rapport à ses plus bas niveaux historiques, atteints en novembre de l’année dernière. Les analystes disent que le sentiment positif lié aux actions pharmaceutiques a conduit à une forte tendance haussière de Gland Pharma. « Techniquement, le titre est dans une zone de surachat et les investisseurs devraient profiter du rallye actuel pour sortir de leurs positions d’achat. Un nouvel achat peut être lancé à des niveaux de 3 680 à 3 700 Rs », a déclaré à Financial Express Online AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades.

Gland Pharma a déclaré des revenus d’exploitation à 1 153 crores de Rs, en hausse de 31 % par rapport à 884,2 crores de Rs au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le marché principal de la société a enregistré une croissance des revenus de 16% en glissement annuel grâce à de solides performances dans les produits existants ainsi qu’au lancement de nouveaux produits. La mise à disposition de nouvelles capacités pour le marché domestique a permis d’accélérer la croissance des volumes du portefeuille de produits de base. La société a également augmenté l’approvisionnement en médicaments essentiels comme le Remdesivir et l’Enoxaparine en prévision d’une demande accrue des patients indiens pendant la deuxième vague de la pandémie, a déclaré Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research. « L’entreprise pourrait ne pas assister à des ventes remarquables de produits liés au traitement Covid-19 à l’avenir. L’expansion géographique, les lancements de nouveaux produits sur le reste des marchés et un levier d’exploitation sain maintiennent ses perspectives élevées », a déclaré Chepa à Financial Express Online.

En termes de volume échangé, 79 000 actions ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 14,60 unités lakh s’est échangé sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. « L’entreprise dans son ensemble a signalé un bon ensemble de chiffres, nous nous attendons à ce que l’entreprise poursuive sa dynamique de croissance du marché des exportations, mais le marché indien pourrait être stable pour l’année car tous les avantages liés à COVID-19 ne seront pas là au cours des prochains trimestres. Nous avons une vision positive de Gland Pharma », a déclaré Yash Gupta Equity Research Associate, Angel Broking.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

