Le cours de l’action HDFC Life Insurance pourrait augmenter jusqu’à 20 % après l’accord avec Exide Life ; Que devez-vous faire maintenant?

Avec l’acquisition d’Exide Life, l’expansion en termes de géographie (régions Tier II et III), de clients et de distribution (canal des agences) reste positive.

Le cours de l’action HDFC Life Insurance Company a grimpé de plus de 3 pour cent jusqu’à présent en septembre. La semaine dernière, HDFC Life Insurance Company a annoncé l’acquisition d’Exide Life Insurance Company pour Rs 6 687 crore. HDFC Life est l’un des acteurs les plus dominants de l’industrie indienne de l’assurance-vie avec un réseau de distribution sain. Les analystes constatent une remontée de près de 20% du cours de l’action HDFC Life Insurance Company à la clôture de lundi. Lundi, l’action a atteint un plus haut de la journée à 743,25 et est tombée à un plus bas de 728,80 roupies chacune. Au moins trois sociétés de courtage et de recherche ont recommandé « d’acheter » les actions.

Recherche directe ICICI

Note : Acheter, Objectif : Rs 850 A la hausse : 15,6%

La société de recherche nationale estime qu’avec l’acquisition d’Exide Life, l’expansion en termes de géographie (régions de niveau II et III), de clients et de distribution (canal des agences) reste positive. La marge avant dépassement similaire à celle de HDFC Life est positive, même si l’accent sera mis sur l’amélioration de la matrice des coûts et de la persistance, a-t-il déclaré. Compte tenu de la faible part de marché, de l’activité plate et de la faible persistance, le coût d’acquisition de Rs 6687 crore, c’est-à-dire 2,5x EV, n’est pas bon marché. “Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que cette fusion augmente l’EVPS pour FY23E de 8% à Rs 183 par action”, a déclaré ICICI Direct Research. La société a révisé son objectif à Rs 850 contre Rs 800 plus tôt en valorisant l’entreprise à 4,4x FY23E EV.

Services financiers mondiaux Emkay

Note : Acheter, Objectif : Rs 870, À la hausse : 18,36 %

La société de courtage a fixé un objectif sur 12 mois à Rs 870 pièce, ce qui implique une hausse de 18,36%. Il a noté que la prime d’évaluation de Rs 4000 crore sur l’EV d’Exide Life signifie 3 pour cent de la capitalisation boursière actuelle de HDFC Life. Cependant, la valorisation de 2,5x P/EV pour une franchise sans aucune distribution matérielle de banca établit une référence d’attente pour d’autres sociétés en difficulté.

Philippe Capital

Note : Acheter, Cible : Rs 775, À la hausse : 5,4 %

L’accord valorise la vie d’Exide à 2,5 fois l’EV actuel, ce que Philip Capital estime être plus élevé, car la vie d’Exide offre peu compte tenu de sa petite taille et une grande partie des synergies est susceptible de se produire en raison de l’échelle apportée par HDFC Life. L’EV par action pour HDFC Life devrait augmenter de 5%, la société de courtage a conservé sa cote d’achat pour l’action.

Services financiers Motilal Oswal

Note : Neutre, cible Rs 750, Upside : 2%

L’industrie de l’assurance-vie en Inde est un marché très fragmenté, avec un total de 23 acteurs privés et le LIC appartenant au gouvernement. La transaction valorise Exide Life à 2,5 fois l’EV rapporté en juin 21, ce qui semble cher dans le contexte de la prime sur trois ans d’Exide Life et du TCAC EV de 10 % et 8 %, respectivement. Les estimations de VE par action de Motilal Oswal Financial Services sur HDFC Life devraient augmenter de 2,5 %/2 % par rapport aux exercices 22/23E à mesure que la transaction sera finalisée.

(Les recommandations d'actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

