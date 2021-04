Le cours de l’action ICICI Bank s’envole après des résultats exceptionnels au quatrième trimestre; les maisons de courtage restent optimistes, augmentent le prix cible

Devant la hausse fulgurante des bénéfices, les sociétés de courtage ont augmenté leurs prix cibles pour les actions d’ICICI Bank.

Le cours de l’action du prêteur du secteur privé ICICI Bank a grimpé de 5,9% lundi pour atteindre un sommet intrajournalier de 604,9 Rs alors que les investisseurs réagissaient à la forte croissance des bénéfices trimestriels. ICICI Bank a déclaré que son bénéfice net au cours du trimestre de janvier à mars avait bondi de 261% sur une base annuelle et avait atteint 4 402 crores de Rs, tandis que le bénéfice d’exploitation était en hausse de 15,6% par rapport à la même période l’année dernière. Devant la hausse fulgurante des bénéfices, les sociétés de courtage ont augmenté leurs prix cibles pour ICICI Bank, ce qui laisse une marge de manœuvre à la hausse après le rallye d’aujourd’hui.

La croissance des prêts pour ICICI Bank a été de 14% sur une base annuelle, ce qui montre une forte reprise. «La banque a souligné que les décaissements de prêts pour tous les produits de détail avaient dépassé les niveaux d’avant Covid. En outre, les capacités numériques de la banque les aident à décaisser et à souscrire divers prêts de détail en temps réel », a déclaré Amit Capital dans un rapport. “La banque est bien positionnée sur le capital et la liquidité (Tier-1 de ~ 18%) et ses prouesses numériques de pointe signifient que la croissance des prêts devrait être d’environ 15% au cours de l’exercice 20222 / 23E chacun”, ont-ils ajouté.

Le ratio NPL est resté inchangé pour ICICI Bank, malgré les défis posés par la pandémie de covid-19. «Comme nous le voyons dans les résultats d’aujourd’hui, ICICI Bank récolte les avantages d’une approche prudente des prêts ces dernières années et de la correction de certains des problèmes de souscription qu’elle a rencontrés dans le passé. Avec une excellente franchise de responsabilité et un portefeuille d’entreprise moins risqué, nous voyons la banque sur le dos d’une solide performance sur tous les paramètres au cours des derniers trimestres », a déclaré Kotak Securities dans une note. La banque a un taux de couverture des provisions de 78% sur les NPA.

Selon Motilal Oswal, ICICI Bank enregistre des émissions saines de cartes de crédit et de solides gains de parts de marché. La direction de la banque a déclaré que seuls trois comptes d’entreprise avaient été restructurés au cours du trimestre précédent.

Les analystes de Motilal Oswal ont un appel «Achat» à la banque. «ICICI Bank a enregistré un trimestre solide, mené par une performance commerciale saine dans tous les segments commerciaux», ont-ils déclaré tout en fixant un prix cible révisé de 750 roupies par action sur ICICI Bank. Avec les meilleurs taux de croissance de sa catégorie et le confort d’un coussin de provisions Covid de 1%, Kotak Securities estime que la banque est bien placée pour afficher une tendance plus proche de la normale. Le prix cible a été augmenté à Rs 710 par action par Kotak Securities. Les analystes d’Ambit Capital ont le cours cible le plus haussier de Rs 760 par action sur ICICI Bank.

