Le cours de l’action IDBI Bank grimpe de 15% suite au signe de principe du Cabinet en faveur d’un désinvestissement stratégique

Selon un analyste, l’approbation du Cabinet pour le désinvestissement de IDBI Bank est une étape positive car l’entité privée ou étrangère pourrait insuffler une meilleure gestion, des technologies et de nouveaux fonds.

Le cours de l’action d’IDBI Bank a bondi de 15% à Rs 43,50 chacun en intrajournalier sur l’ESB jeudi, après que le Comité du Cabinet chargé des affaires économiques a donné son approbation de principe pour un désinvestissement stratégique ainsi que le transfert du contrôle de gestion dans IDBI Bank. Sur le dos de volumes importants, les actions de IDBI Bank se négociaient 8 pour cent plus haut à Rs 40.90 chacun dans les transactions de fin de matinée. Les actions du Round 76.04 de IDBI Bank ont ​​échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 8,3 crores d’actions IDBI Bank se sont négociés sur NSE jusqu’à présent au cours de la session.

Selon un analyste, l’approbation par le Cabinet du désinvestissement d’IDBI Bank est une étape positive car l’entité privée ou étrangère pourrait insuffler une meilleure gestion, des technologies et de nouveaux fonds qui pourraient ainsi améliorer les perspectives de la Banque. «Techniquement, les investisseurs devraient utiliser 42-48 niveaux pour sortir ou enregistrer des bénéfices et ne réintégrer que près de 36 niveaux pour des bénéfices plus élevés», a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

Nouvelles connexes

Tata Consumer, IDBI Bank, Maruti Suzuki, Adani Power, Indian Bank, Hero MotoCorp en bref Oui Prix de l’action de la Banque sous pression comme Axis Bank, les FPI coupent leur participation, les résultats du T4 déçoivent; baisse de 7,6% en avril Kotak Bank, Adani Ports, ICICI Bank, Tata Chemicals, JSW Energy, L&T Tech en bref

L’étendue de la participation respective à céder par le gouvernement et la LIC sera décidée au moment de la structuration de la transaction en consultation avec la Reserve Bank of India, a déclaré IDBI Bank dans un document d’échange. Le gouvernement central et la LIC détiennent ensemble 94,72% des capitaux propres de la Banque IDBI (gouvernement 45,48%, LIC 49,24%). LIC est actuellement le promoteur de IDBI Bank avec le contrôle de gestion et le GoI est le co-promoteur.

Jusqu’à présent, en intrajournalier, le cours de l’action IDBI Bank a atteint un sommet intrajournalier de Rs 43,50 chacun et un plus bas intrajournalier de Rs 40,15 chacun sur l’ESB. En comparaison, le S&P BSE Sensex s’est négocié de manière volatile à environ 48 670 niveaux. Le Conseil d’administration de LIC a également adopté une résolution selon laquelle LIC pourrait réduire sa participation dans IDBI Bank en cédant sa participation et en cédant une participation stratégique envisagée par le gouvernement avec l’intention de renoncer au contrôle de gestion et en tenant compte du prix, des perspectives de marché, des stipulation et intérêt des assurés. Cette décision du conseil d’administration de LIC est également conforme au mandat réglementaire qui lui est confié de réduire sa participation dans la Banque.

Cependant, l’Association des employés de la banque indienne (AIBEA) s’est opposée à la décision du gouvernement de privatiser la banque IDBI. L’association a déclaré que le gouvernement devrait contrôler un minimum de 51 pour cent du capital social de la banque.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.