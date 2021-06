Le cours de l’action Infosys atteint un niveau record avec l’ouverture du rachat de Rs 9 200 cr ; TCS et Tech Mahindra rallye boursier

Le baromètre informatique a proposé de racheter des actions à un maximum de Rs 1750 chacune, une prime de plus de 11% par rapport au prix actuel du marché.

Le cours de l’action Infosys a atteint un nouveau niveau record, augmentant de 1,6% pour atteindre 1 575 Rs chacun dans les transactions intrajournalières sur l’ESB, alors que la société informatique a entamé vendredi un rachat de 9 200 crores de Rs. L’action a dépassé son précédent sommet de 1 568,35 roupies pièce, touché lors de la session précédente. Dans l’indice Nifty IT, avec Infosys, les actions de Tata Consultancy Services (TCS), Tech Mahindra, Coforge et Mindtree ont également atteint vendredi leurs plus hauts respectifs sur 52 semaines. Le baromètre informatique a proposé de racheter des actions à un maximum de Rs 1750 chacune, une prime de plus de 11% par rapport au prix actuel du marché.

À la fin du rachat au prix maximum, Infosys rachètera 5,25 crore d’actions. «Nous conseillons aux investisseurs de rester investis, car nous voyons une nouvelle hausse pour le titre par rapport au niveau de prix actuel. Nous nous attendons à ce que le cloud, le marché de la cybersécurité et l’analyse de données stimulent la croissance du portefeuille numérique d’Infosys au cours de l’exercice 21 », a déclaré à Financial Express Online Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research. Les revenus numériques représentent désormais la moitié des revenus totaux, et ils continueront à se développer rapidement au détriment des revenus historiques de base. “En outre, nous prévoyons que l’activité numérique se développera et générera des marges plus élevées que la moyenne de l’entreprise de 24%”, a-t-il ajouté.

L’action Infosys a augmenté de 127,25 % en un an seulement, faisant plus que doubler l’argent des investisseurs. En termes de volume négocié, 2,5 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB et un total de 86,82 unités lakh sur NSE jusqu’à présent dans le commerce. Il s’agit du troisième rachat par Infosys en l’espace de cinq ans. Plus tôt en décembre 2017, la société a réalisé un rachat de 11,3 crores d’actions au prix de Rs 1 150 par action pour Rs 13 000 crore. En août 2019, Infosys a racheté 11,05 actions crore pour une moyenne de Rs 757,38 par action dans le cadre de son offre de rachat de Rs 8 260 crore. Depuis le début de l’année civile, Tata Consultancy Services (TCS) et Wipro ont finalisé leurs rachats d’actions.

Ashis Biswas a également déclaré que le rachat d’actions aiderait l’entreprise à rembourser l’excédent de trésorerie à ses propriétaires. À long terme, le rachat devrait améliorer le rendement des capitaux propres et les bénéfices par action en abaissant la base de capitaux propres, entraînant une augmentation à long terme de la valeur des membres, a déclaré un analyste.

La société dans un dossier d’échange a informé que la dernière date de rachat (selon la première éventualité) serait le 24 décembre 2021 (6 mois à compter de la date d’ouverture du rachat) ou lorsque la société achèvera le rachat en déployant le montant équivalent à la taille maximale de rachat. Les analystes ont déclaré que l’affaiblissement de la roupie, des fondamentaux solides, de nouveaux accords conclus couplés à un faible impact de Covid-19 ont conduit Infosys à atteindre un nouveau record historique. “Techniquement, Infosys est très suracheté et les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices aux niveaux actuels et revenir aux niveaux 1450-1480 pour des objectifs plus élevés de 1630 dans les semaines à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online. .

En outre, Accenture a annoncé de solides bénéfices au troisième trimestre, augmentant ses prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 21 de 300 pb (point médian) dans un environnement de demande meilleur que prévu. Les analystes de Motilal Oswal Financial Services estiment que les résultats d’Accenture au troisième trimestre suggèrent une nouvelle accélération de la croissance du secteur. “Nous considérons sa livraison et ses commentaires 3QFY21 comme une lecture croisée positive pour notre couverture de services informatiques en Inde, car ils indiquent une demande solide et continue dans les secteurs clés”, ont-ils déclaré. La société de bourse maintient sa position positive sur le secteur sur les anticipations de taux de croissance soutenus sur une plus longue période. “Infosys et HCL Technologies restent nos choix préférés au sein de l’informatique de niveau I”, a-t-il déclaré.

