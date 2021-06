Le cours de l’action Infosys atteint un niveau record pour la 2e journée consécutive, en hausse de 7% en 9 jours ; peut se rallier de plus de 8%

in

Les analystes voient une autre hausse de 8,5% de l’action Infosys par rapport aux niveaux actuels.

Le cours de l’action Infosys a bondi de plus d’un demi pour cent pour atteindre un nouveau record de Rs 1 492 chacun en intraday sur l’ESB. L’action a dépassé son précédent record de Rs 1 489,40, touché mercredi. Le titre a gagné pour les neuf séances consécutives, en hausse de 7,3%. Les analystes voient une autre hausse de 8,5% du titre par rapport aux niveaux actuels. Infosys est sorti de la zone d’approvisionnement de 1450-1470, maintenant la même zone deviendra support, a déclaré un analyste. “Sur le côté supérieur, le stock peut zoomer jusqu’à 1560-1610. Du côté inférieur, il faut maintenir un stop loss de 1420 », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

La réunion du conseil d’administration d’IT Bellwether est prévue le 14 juillet 2021 pour examiner et approuver les résultats financiers consolidés audités de la société pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021. La société de courtage Axis Securities dans son analyse annuelle 2021, a recommandé d’acheter ‘ Infosys, avec un prix cible de Rs 1 620 chacun, ce qui implique un rallye de 8,6% par rapport au niveau actuel. Les contrats remportés par Infosys pour l’exercice 21 se sont élevés à 14,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 17% en glissement annuel et la plus élevée jamais enregistrée dans l’histoire de la société.

La direction a guidé une croissance à deux chiffres au cours de l’EX22 dans un contexte de solides gains de transactions. « De plus, une délocalisation plus importante, une meilleure utilisation et une diminution de l’attrition devraient entraîner une augmentation de la marge d’exploitation à court terme. Nous recommandons une note d’ACHAT sur l’action et attribuons un multiple de 26 x P/E à ses bénéfices FY23E de 61,9 Rs/action pour arriver à un TP de 1 620 Rs/action », a-t-il ajouté.

En termes de volume échangé, jusqu’à présent, 1,76 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 54,56 actions lakh ont échangé la main sur NSE jusqu’à présent en intrajournalier. Infosys avait annoncé le rachat d’actions après les derniers résultats trimestriels, ce qui a insufflé aux investisseurs la confiance que la société est optimiste quant à sa croissance, ce qui a conduit les investisseurs à considérer le titre comme une bonne opportunité d’achat pour des gains à court terme, a déclaré Ashish Biswas , CapitalVia Global Research. “Dans la situation actuelle, l’action semble surachetée sur les graphiques et il serait conseillé de réserver partiellement la position et d’attendre une nouvelle baisse jusqu’au niveau de 1390-1410 pour accumuler plus d’actions”, a déclaré Biswas à Financial Express Online.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

