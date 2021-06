Les analystes techniques prévoient une autre hausse de 17,5% du cours de l’action dans les mois à venir.

Le cours de l’action Infosys a bondi de 1,12 % pour atteindre un niveau record de 1 489,40 roupies par jour, dans un marché par ailleurs faible. Infosys a franchi son précédent record de Rs 1 480, touché le 12 avril de cette année. Le titre a gagné pour les huit séances consécutives, en hausse de 7,2%. En comparaison, BSE Sensex a gagné près d’un pour cent. Les analystes techniques prévoient une autre hausse de 17,5% du cours de l’action dans les mois à venir.

Avec la majorité des secteurs à haut risque comme l’immobilier, les métaux et les petites capitalisations à leur apogée, les actions informatiques ont maintenant commencé leur tendance à la hausse avec Infosys atteignant un niveau record aujourd’hui, a déclaré un analyste. «Infosys a tenté une forte percée, mais sur des volumes plus faibles. Tant qu’il reste au-dessus de 1480, il peut tester les niveaux 1510-1520. S’il passe en dessous de 1480, il peut y avoir un certain retracement », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services.

Plus tôt cette semaine, la société a informé les bourses que la réunion du conseil d’administration de la société est prévue le 14 juillet 2021, pour examiner et approuver les résultats financiers consolidés audités de la société pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021. Infosys semble suracheté sur les graphiques techniques et les analystes pensent que le rallye pourrait s’étendre à 1 502. “Cependant, il est conseillé aux investisseurs de réserver des bénéfices partiels aux niveaux actuels et d’attendre une baisse vers 1375-1400 pour revenir aux objectifs de 1580-1750 dans les mois à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades. Financial Express en ligne.

En termes de volume négocié, jusqu’à présent, 3,25 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 51,34 actions lakh ont échangé la main sur NSE jusqu’à présent en intrajournalier.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.