Le cours de l’action Infosys atteint un nouveau record, la capitalisation boursière atteint 100 milliards de dollars

Les analystes s’attendent également à ce qu’Infosys enregistre une croissance supérieure des revenus au cours des exercices 21 à 24, grâce à une gestion stable axée sur l’exécution,

Le cours de l’action Infosys a atteint un nouveau record de Rs 1 755,60 pièce sur l’ESB, portant la capitalisation boursière totale à 100 milliards de dollars. Infosys est la deuxième entreprise informatique, après Tata Consultancy Services (TCS), qui a touché la barre des Rs 7,43 lakh crore. Les actions d’Infosys ont bondi de près de 1% à Rs 17,55,60, cependant, le cours de l’action est tombé au plus bas de la journée de Rs 1712,50 dans les transactions de l’après-midi. Les efforts récents sur des offres actualisées et un vaste portefeuille de produits ont aidé Infosys à élargir sa clientèle. En outre, le meilleur spectacle sur le front ESG avec la neutralité carbone, la diversité et des normes de gouvernance plus strictes est de bon augure pour la création de valeur à long terme, a déclaré un analyste.

Les analystes s’attendent également à ce qu’Infosys enregistre une croissance supérieure des revenus au cours des exercices 21 à 24, grâce à une gestion stable axée sur l’exécution, une augmentation des méga-accords et une accélération numérique. valorisation mcap de 110 milliards de dollars d’ici l’exercice 24 », a déclaré Suyog Kulkarni, analyste de recherche principal chez Reliance Securities. En termes de volume négocié, 1,74 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 58,40 actions lakh ont été négociées sur NSE jusqu’à présent dans la journée.

Dans un dossier relatif à l’ESB, IT Bellwether a annoncé la signature d’un nouveau contrat d’une durée minimale de trois ans avec l’UCAS, le service d’admission de l’enseignement supérieur britannique. UCAS et Infosys bénéficient d’un partenariat technologique fructueux depuis 2015, mais à la suite d’un vaste processus d’appel d’offres, le nouveau contrat représente un changement majeur dans la relation, en se concentrant sur la fourniture d’expériences de service client transparentes grâce à une automatisation, une innovation et une efficacité accrues.

Lundi, la Fondation Infosys, la branche philanthropique et RSE d’Infosys, a annoncé qu’elle avait achevé la construction d’un bloc de services ambulatoires (OPD) multidisciplinaire à la pointe de la technologie de 75 000 pieds carrés au Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bengaluru. La Fondation Infosys a dépensé 25,5 crores de roupies pour ce nouveau bloc OPD, qui couvrira plus de 12 départements et visera à accueillir près de 1 800 patients chaque jour.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.