Le cours de l’action IRCTC atteint un nouveau record, dépasse les 3 000 roupies, remonte à 100 % depuis le début de l’année ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Les analystes disent que l’IRCTC forme des graphiques plus hauts et plus bas, ce qui est de nature haussière

Le cours de l’action IRCTC a bondi de 6% pour atteindre un nouveau record de Rs 3 041,20 sur l’ESB dans les transactions intrajournalières. Jusqu’à présent en septembre, les actions de l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation ont augmenté de 10,38 pour cent, contre une hausse de 1,3 pour cent pour l’ESB Sensex. Les analystes disent que l’IRCTC forme une formation graphique plus élevée et plus basse qui est de nature haussière. Avec la réouverture de l’économie après COVID-19, les transports publics devraient augmenter à des niveaux plus élevés. “Comme le titre est sorti d’une petite zone de consolidation de 2500-2750, il est maintenant prêt pour des niveaux plus élevés jusqu’à 3150-3250 dans un proche avenir”, a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Wagh a également ajouté qu’un modèle de drapeau de sondage fort est en cours. “On devrait le maintenir avec un stop loss en dessous de 2500. Ceux qui veulent acheter devraient attendre jusqu’à 2800 pour une entrée effective”, a-t-il déclaré. En termes de volume échangé, 1,65 actions lakh ont échangé les mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 41,81 unités lakh ont été échangées sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. Plus tôt ce mois-ci, Indian Railways a annoncé le Shri Ramayana Yatra, une tournée en trains Deluxe AC Tourists, qui commencera après Diwali en novembre.

À l’échéance actuelle (c’est-à-dire en septembre 2021), l’action IRCTC a enregistré une remontée de 14,5% jusqu’à présent. Les analystes disent qu’un pic de volume et une augmentation de l’intérêt ouvert signalent que les principaux participants sont en faveur des taureaux. « Ses EMA de 20 et 50 semaines sont en pente ascendante. Le RSI hebdomadaire est en position positive. Selon la configuration actuelle, nous pensons que l’action continuera d’explorer un territoire inexploré et se dirigera vers 3 180 Rs », a déclaré à Financial Express Online Jatin Gohil, analyste technique, Reliance Securities. Cela suggère un nouveau bond de 4,5% par rapport aux niveaux actuels. Gohil a ajouté que la récompense du risque n’est pas favorable pour une nouvelle position longue à ce stade. “Par conséquent, de nouvelles positions longues peuvent être initiées en cas de creux vers 2 700-2 550 Rs”, a-t-il déclaré.

Au cours des cinq derniers jours, le cours de l’action IRCTC a bondi de 10,67 % et de 21,18 % en un mois. Alors qu’il a plus que doublé jusqu’à présent dans l’année, augmentant de 108,62 pour cent. En comparaison, BSE Sensex a augmenté de 22% depuis le début de l’année.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

