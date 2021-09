Le cours de l’action ITC à plus de 7 mois, éclate la consolidation ; qu’est-ce qui motive le rallye ?

L’action ITC a connu une cassure après s’être consolidée pendant très longtemps entre la zone Rs 207-217

Le cours de l’action ITC a bondi de plus de 8% à 233,50 roupies par jour en raison de l’ESB, en raison des attentes d’amélioration des perspectives commerciales. L’action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines de Rs 239,15, touché en février de cette année. Le titre a connu une augmentation significative des volumes de transactions. Sur l’ESB, 98,15 actions de lakh ont échangé des mains, tandis qu’un total de 13,41 crores d’unités ont été négociées sur NSE jusqu’à présent dans la journée. L’ITC a augmenté de 11,45% jusqu’à présent ce mois-ci. Les analystes attribuent ce rebond soudain sur fond d’amélioration attendue des perspectives commerciales. L’action ITC a connu une cassure après s’être consolidée pendant très longtemps entre la zone Rs 207-217.

Les analystes techniques disent que sa résistance immédiate est à Rs 231 suivi de Rs 238. « Tout mouvement au-dessus de Rs 238 conduira à une plus grande force et à une hausse du stock. Le support est maintenant à Rs 217. On peut entrer longtemps avec un stop loss de Rs 217 et une cible de Rs 238 et Rs 265 (la deuxième cible est pour les investisseurs) », Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services, a déclaré Financial Express Online.

L’élan haussier de cette action est soutenu par de fortes valorisations et la hausse de l’action a été conforme aux attentes car elle est restée longtemps sous-évaluée. Les analystes disent que les fondamentaux de la société sont assez solides et que, dans le sillage du déblocage des actions thématiques comme ITC, qui ont une bonne solidité financière et des perspectives solides, devraient attirer l’attention des investisseurs. « Toute restructuration possible de l’entreprise serait le plus grand déclencheur positif pour l’entreprise, ce qui pourrait renforcer davantage ses perspectives. Nous nous attendons à ce que la tendance à la hausse de l’action se poursuive et que les investisseurs puissent donc rester investis à moyen et long terme », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research.

De loin, le titre ITC était à la traîne en termes de performance. Ainsi, du point de vue de la valorisation, il s’agit de l’une des actions à thème de consommation les moins chères de l’espace FMCG. “Selon les informations fournies par les responsables de l’entreprise, ils n’excluent pas la possibilité de restructurer différentes activités, y compris la scission de l’hôtel et même la cotation d’ITC Infotech”, a déclaré Aprajita Saxena, analyste de recherche technique, Trustline Securities. Elle a également ajouté que cela permettrait de débloquer de la valeur pour les hôtels et autres entreprises. « On s’attend à ce que les entreprises dérivées obtiennent une meilleure évaluation à l’avenir. Un impact plus faible du verrouillage et les tendances de reprise plus rapides observées dans les cigarettes sont positifs et la rentabilité croissante des activités de grande consommation offrirait un potentiel de hausse supplémentaire », a-t-elle déclaré.

