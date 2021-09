Le cours de l’action ITC atteint un nouveau sommet en 52 semaines, augmente de 12% en une semaine ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

L’action ITC avait atteint un creux de 52 semaines à 163,40 roupies chacune, l’année dernière en octobre, depuis lors, elle a augmenté de 46,5%.

Le cours de l’action ITC a prolongé le rallye, augmentant de plus de 2% à Rs 239,40 chacun sur l’ESB dans les transactions intrajournalières lundi. L’action a dépassé son précédent record de 239,15 Rs pièce, atteint le 9 février 2021. Le cours de l’action ITC a augmenté de plus de 12% au cours de la dernière semaine, contre une hausse de 1,8% pour S&P BSE Sensex. Les analystes techniques voient l’action de l’ITC atteindre 250 roupies chacune, soit un gain supplémentaire de 4,4% par rapport aux niveaux actuels, suggérant aux investisseurs d’acheter l’action. L’ITC a connu un certain retracement après avoir atteint un nouveau sommet. « Techniquement, il a une forte résistance à la zone 238-239. Si le prix passe au-dessus de 239, cela entraînerait une véritable cassure. A l’heure actuelle, il vient de tenter une cassure et a rebroussé chemin après avoir rencontré une résistance. Un nouvel achat est conseillé si l’action passe au-dessus de 239 », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services.

Dans les transactions de l’après-midi, l’action ITC était en hausse de 1,73 %, tandis que BSE Sensex était en baisse de 0,3 %. Jusqu’à présent dans la journée, 20,31 actions lakh ont échangé les mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 5,67 unités se sont négociées sur NSE. L’ITC a créé une zone de consolidation massive entre 196 et 220, maintenant qu’il est prêt pour le prochain niveau de résistance autour de 270-280, a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online. “On peut acheter l’action avec des stop loss inférieurs à 216 pour des objectifs donnés”, a conseillé Wagh.

L’action ITC avait atteint un creux de 52 semaines à 163,40 roupies chacune, l’année dernière en octobre, depuis lors, elle a augmenté de 46,5%. Les analystes disent qu’aucune taxe supplémentaire n’a été prélevée sur les produits du tabac lors de la récente réunion de la GST, et la reprise dans le secteur des produits de grande consommation et de l’hôtellerie a finalement conduit le stock de l’ITC à un sommet de 52 semaines. “Techniquement, comme la majorité du marché, l’ITC a atteint des niveaux de surachat et reste donc un achat très risqué maintenant”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online. Ramachandran a ajouté qu’une clôture quotidienne au-dessus de Rs 238 pourrait voir l’objectif de Rs 250. “Les investisseurs doivent rester prudents et maintenir un stop loss strict au support crucial à 225 pour leurs positions d’achat”, a-t-il ajouté.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.