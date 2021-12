Le cours de l’action ITC chute un jour après la rencontre des investisseurs, les analystes restent positifs ; faut-il acheter ou vendre ?

Le cours de l’action ITC a chuté de plus de 1% mercredi matin, un jour après que la major de la cigarette à l’hôtellerie a tenu sa première rencontre avec les investisseurs.

Le cours de l’action ITC a chuté de plus de 1% mercredi matin, un jour après que la major de la cigarette à l’hôtellerie a tenu sa première rencontre avec les investisseurs. Lors de la journée des investisseurs, la direction d’ITC a souligné les initiatives de croissance prises dans toutes les divisions et a exprimé l’espoir de réaliser une croissance à deux chiffres à venir. L’ITC n’a pas exclu une scission de secteurs verticaux qui a été considérée comme positive par les analystes. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action ITC n’a bondi que de 5,7%, sous-performant l’indice de référence Nifty 50, qui est en hausse de plus de 20%. Le cours de l’action ITC a atteint un creux intrajournalier de Rs 225 par action, en baisse de 1,44%.

ICICI Direct – Ajouter

Objectif de prix : 250

ICICI Direct a déclaré que ses estimations de bénéfices restaient inchangées. « Maintenir » ADD « avec un prix cible révisé basé sur le DCF de 250 Rs. À notre prix cible, l’action se négociera à 18x P/E multiple en mars 2023E », ont-ils déclaré. Le principal risque à la baisse est la hausse des taxes bien avant l’inflation, entraînant une pression sur les volumes (sur les cigarettes) car l’élasticité des prix est toujours défavorable. Les analystes ont déclaré qu’ICICI Direct a mis en évidence les fusions et acquisitions comme un vecteur incrémentiel de croissance.

Kotak Securities – Acheter

Juste valeur – Rs 282

Les analystes de Kotak Securities ont déclaré que la direction d’ITC continue d’examiner les opportunités de création de valeur, y compris la scission. La direction d’ITC a déclaré qu’elle n’avait aucun plan de rachat pour le moment, l’accent étant résolument mis sur la croissance des dividendes par action. « Pour libérer de la valeur, la société s’est engagée à mettre en place une structure alternative pour les hôtels une fois que l’industrie se stabilise, est ouverte à une introduction en bourse d’Infotech au bon moment et continue d’évaluer toutes les options de création de valeur dans FMCG », a déclaré Kotak Securities.

Financière JM – Acheter

Objectif de prix – Rs 285

L’ITC est désormais beaucoup plus agile, agressif et axé sur les coûts, a déclaré JM Financial Services dans un rapport. « Dans l’ensemble, nous pensons que des éléments constitutifs sont mis en place pour générer une création de valeur soutenue, et un rendement de dividende d’environ 5% offre un bon soutien jusqu’à ce que le marché en prenne conscience », ont-ils ajouté.

Emkay Global – Acheter

Prix ​​cible – Rs 270

« Lors de sa réunion d’analystes, l’ITC a souligné ses initiatives de croissance dans toutes les divisions et espère générer une croissance à deux chiffres à l’avenir », a noté Emkay Global. La société de bourse a ajouté que la direction d’ITC semblait ouverte aux acquisitions dans FMCG/IT et explorait le potentiel de déblocage à un moment opportun, ce qui pourrait être un catalyseur positif pour le titre à ses yeux.

Motilal Oswal – Neutre

Objectif de prix – Rs 240

La société de bourse estime que les inquiétudes entourant le titre restent en jeu. Ces préoccupations incluent la forte dépendance vis-à-vis du secteur des cigarettes, qui contribue à 80 % de l’EBIT global d’ITC. Une croissance encore timide dans les autres segments FMCG demeure. Motilal Oswal évalue l’ITC à 15x le BPA Dec’23E.

Geojit Financial Services – Acheter

« Nous sommes devenus plus positifs sur l’entreprise, après la rencontre », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services. « La société poursuit activement des opportunités d’acquisition dans les secteurs de la grande consommation et des technologies de l’information et a prévu un investissement de 10 000 crores de roupies au cours des trois prochaines années (35 à 40 % dans les produits de grande consommation, y compris les cigarettes, 25 à 30 % dans les cartons, 10 % dans les hôtels Entreprise). Compte tenu des plans à long terme et de la riche situation de trésorerie, la société est un investissement de valeur décente », a-t-il ajouté.

