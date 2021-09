Le cours de l’action ITC pourrait augmenter de 26%, dividendes en sus ; CLSA dit que FMCG biz est sur la voie de la création de valeur

CLSA estime que les valorisations actuelles de l’action ITC ont ignoré les multiples aspects positifs de l’activité FMCG et se situent à un niveau record de décote PE par rapport à la moyenne FMCG.

L’activité FMCG d’ITC Ltd pourrait aider son cours à gagner jusqu’à 26% bientôt, avec des dividendes à suivre, selon les objectifs de la société mondiale de courtage et de recherche CLSA. CLSA s’attend à ce que l’activité FMCG d’ITC augmente son EBITDA à 31 % TCAC au cours des exercices 2020-2024, grâce aux vents favorables de l’industrie, aux leviers de marge et à l’amélioration de l’utilisation des actifs. Le cours de l’action ITC a été sous pression cette année, chutant de 1,6% à Rs 210 chacun maintenant. Le titre a largement sous-performé les indices de référence, qui ont bondi de plus de 21% jusqu’à présent en 2021.

Discussion sur les actions : des évaluations convaincantes

CLSA estime que les valorisations actuelles de l’action ITC ont ignoré les multiples aspects positifs de l’activité FMCG et se situent à un niveau record de décote PE par rapport à la moyenne FMCG. Les actions de consommation de base se négocient à 6x-12x EV/ventes FY23 avec une moyenne pondérée de 10x. Pendant ce temps, ITC se négocie 2,5X EV/ventes. Les valorisations attractives, selon CLSA, pourraient également contraindre la société à initier un rachat. « Les activités de FMCG se négocient à 2,5 x FY23CL EV/ventes (38 x PE implicite). Les valorisations sont attrayantes pour que l’ITC envisage un rachat », ont-ils déclaré.

CLSA a une cote d’achat sur l’action avec un prix cible de Rs 265 par action, ce qui implique une hausse de 26% par rapport au prix actuel de Rs 210 pièce. Avec les dividendes, la hausse augmente à 32%, selon CLSA. ITC a un fort rendement de dividende de 6%, bien supérieur à ses pairs.

Création de valeur à venir pour les activités FMCG

Les analystes de CLSA pensent que les marques matures d’ITC, telles que Aashirvaad, Sunfeast, Yippee, Bingo et Classmate, offrent des opportunités significatives d’entrer dans des contiguïtés avec des coûts d’incubation de catégorie inférieurs et un seuil de rentabilité relativement plus rapide. En outre, la société de courtage s’attend à ce que l’ITC améliore la part des produits à valeur ajoutée. « Les investisseurs ont à juste titre été sceptiques quant aux marges intrinsèquement plus faibles dans certaines catégories de l’ITC, en particulier la farine ‘Atta’ qui a de faibles marges brutes. La part des marques à plus forte valeur ajoutée comme Sunfeast, Bingo et Yippee augmente cependant et offre des marges nettement plus élevées », ont-ils déclaré. L’ITC devrait également connaître un redressement dans son segment des soins à domicile et des soins personnels.

D’autres moteurs de croissance pour l’ITC sont attendus des acquisitions. « Les valorisations ont été l’un des principaux éléments dissuasifs pour les fusions et acquisitions, mais avec plusieurs incubations de catégories maintenant terminées, nous voyons un meilleur contexte dans lequel l’ITC peut chercher à acquérir des marques régionales pour combler les lacunes du portefeuille et utiliser son réseau de distribution pour les développer », a noté le rapport CLSA. L’ITC dispose de 3,7 milliards de dollars d’actifs liquides.

Pendant la pandémie, l’ITC a jusqu’à présent acquis Sunrise. « L’acquisition a fourni des opportunités de synergie grâce aux capacités d’approvisionnement et de chaîne d’approvisionnement de l’agroalimentaire d’ITC et d’un solide réseau de distribution. En plus d’augmenter le portefeuille de produits d’ITC, l’acquisition est également alignée sur l’aspiration de l’entreprise à développer considérablement son activité d’épices. ils ont ajouté. D’autres acquisitions de ce type, comblant les lacunes du portefeuille, sont prévues.

