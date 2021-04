Le cours de l’action Jindal Steel and Power grimpe de 9% jusqu’à présent cette semaine; le cycle de l’acier pourrait aider à prolonger le rallye

Vendredi, les actions de Jindal Steel et Power se négociaient à Rs 438 chacune, en baisse de 0,7% dans un contexte de faiblesse du marché. (Image: REUTERS)

Le cours de l’action Jindal Steel and Power est en hausse de 9% jusqu’à présent cette semaine, tandis que les indices de référence continuent de rester dans la fourchette. L’action a commencé à se rassembler après que la société a informé les investisseurs que la société avait vendu sa participation restante de 51% dans son unité d’Oman et conclu son désinvestissement à 100%. Parallèlement au désinvestissement, le titre bénéficie également d’une forte montée en cycle de l’acier. Mais, la forte hausse du cours de l’action pourrait se poursuivre et les sociétés de courtage estiment que Jindal Steel and Power pourrait augmenter par rapport aux niveaux actuels. Vendredi, les actions de Jindal Steel et Power se négociaient à Rs 438 chacune, en baisse de 0,7% dans un contexte de faiblesse du marché.

Renforcer la confiance des investisseurs

Jindal Steel and Power a peut-être compensé certaines inquiétudes des investisseurs en ce qui concerne le désinvestissement de la société. Les analystes de Kotak Securities ont souligné que la société avait prévu de céder une centrale électrique de 1 GW à – JSW Energy plus tôt en 2016 et l’a annulée en 2019. En outre, un protocole d’accord pour céder les actifs de charbon du Botswana en avril 2019 n’est pas encore conclu. «L’achèvement de son désinvestissement à Oman devrait renforcer la confiance des investisseurs dans la capacité de l’entreprise à céder des activités non stratégiques», a déclaré Kotak Securities.

Morgan Stanley a déclaré que l’activité d’Oman représentait ~ 17% des ventes de la société et ~ 13% de l’EBITDA. L’entreprise avait une dette nette de 53 milliards de roupies (~ 710 millions de dollars) au moment de l’accord. Bien que l’impact sur les bénéfices de la vente ne devrait pas être substantiel, les analystes de Morgan Stanley estiment que cela renforcera la confiance des investisseurs. «… Cette transaction était très attendue par les investisseurs, et son achèvement renforce la stratégie de la direction consistant à se concentrer sur les opérations sidérurgiques en Inde et à ramener la dette nette consolidée à 150 milliards de roupies», ont-ils déclaré. Jindal Steel and Power montrait l’actif d’Oman comme étant destiné à la vente depuis les deux derniers trimestres.

Bien place dans le cycle de l’acier

Au milieu de la hausse des prix de l’acier, Jindal Steel and Power se négocie à rabais par rapport à des pairs tels que Tata Steel en raison de multiples surplombs liés à l’annulation de blocs de charbon et à d’autres problèmes de réglementation. “Avec JSPL offrant une forte utilisation et des volumes, et en raison du désendettement (ND en baisse de Rs245bn sur FY16-21ii), la décote devrait se rétrécir”, a déclaré IIFL Securities dans une note. La forte demande continue en Chine, associée à une réduction de l’offre à Tangshan, a soutenu la flambée des prix et des écarts mondiaux de l’acier. IIFL Securities s’attend à ce que les spreads élevés se maintiennent plus longtemps, au cours de l’exercice 22, avant de diminuer.

Objectifs de prix

Alors que Morgan Stanley est surpondérée sur l’action, son objectif de cours pour Jindal Steel and Power ne voit pas de hausse supplémentaire. IIFL Securities a un objectif de Rs 482 par action avec une note «Achat». Kotak Securities a l’estimation la plus optimiste du titre. La société de courtage a augmenté le BPA de 5% / 4% pour l’EF2022 / 23E, en raison de la baisse des frais d’intérêt pour l’exercice en cours et le prochain, en raison de l’amélioration de la cote de crédit et du remboursement de la dette à coût élevé. Il estime également une augmentation de 1% de la réalisation de l’acier FY2022E en tenant compte des récentes hausses de prix. Kotak Securities a augmenté sa juste valeur pour l’action à Rs 530 par action.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.