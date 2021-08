Le cours de l’action Jubilant Pharmova a bondi de plus de 5% en cinq jours après que Rakesh Jhunjhunwala et sa femme ont acheté une participation

in

Rakesh Jhunjhunwala a acheté 25 actions lakh et sa femme Rekha Rakesh Jhunjhunwala a acquis 20 actions lakh de Jubilant Pharmova à 594,35 Rs par action.

Le cours de l'action Jubilant Pharmova a bondi de 2,3% à 636,25 roupies chacun en intrajournalier sur l'ESB, après que l'investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala a pris une participation dans le fabricant de produits radiopharmaceutiques par le biais d'une transaction sur le marché libre la semaine dernière. La société Rare Enterprises de Jhunjhunwala a déchargé 40,25 actions de lakh au même prix, selon les données des transactions en vrac publiées sur la NSE.

Selon le modèle d’actionnariat de juin 2021, Rakesh Radheshyam Jhunjhunwala et sa femme détenaient une participation de 6,29% dans la société. Des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) tels que East Bridge Capital Master Fund, Government Pension Fund Global et East Bridge Capital Master Fund I détenaient une participation de 24,82 pour cent dans Jubilant Pharmova.

L’action se négociait à 633,59 Rs pièce, en hausse de 11,80 Rs, ou 1,90 %. Il a atteint un sommet intrajournalier de Rs 636,25 et un creux de Rs 627 jusqu’à présent. Au cours des cinq derniers jours, l’action a gagné 5,24 pour cent. Alors que, au cours du dernier mois, il a corrigé près de 8 pour cent. Jusqu’à présent en 2021, l’action a chuté de près de 30%. En termes de volume négocié, 20 000 actions ont échangé la main sur l’ESB, tandis que 1,17 unités lakh ont été négociées jusqu’à présent sur le NSE.

La société de recherche et de courtage nationale ICICI direct Research avait fixé un prix cible de Rs 850 pièce, soit une hausse de 22%. La société de recherche dans un rapport de juillet a noté que le cours de l’action de Jubilant Pharmova avait augmenté de 2,3 fois au cours des cinq dernières années (de 314 Rs en juin 2016 à 732 Rs en juin 2021) même après avoir envisagé la scission de l’activité ingrédients des sciences de la vie dans Jubilant Ingrevia. “Malgré les préoccupations réglementaires, nous restons positifs et conservons notre note d’achat sur l’action”, a-t-il déclaré.

