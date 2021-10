Le cours de l’action Maruti Suzuki en tête des perdants de Sensex, chute de plus de 3 % en raison d’une pénurie de puces ; peut chuter de 7% de plus

in

Maruti Suzuki a été le grand perdant de l’ESB aujourd’hui, avec Bajaj Finserv, Bajaj Finance, Asian Paints, Housing Development Finance Corporation (HDFC) et d’autres.

Le cours de l’action Maruti Suzuki a chuté de plus de 3% à 7 093,50 roupies chacun sur l’ESB, après que la société a déclaré qu’elle s’attendait à un impact négatif sur la production de ses deux usines à Haryana et de l’usine mère de Suzuki au Gujarat en octobre en raison de la contrainte d’approvisionnement en composants électroniques. en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Maruti Suzuki a été le grand perdant de l’ESB aujourd’hui, avec Bajaj Finserv, Bajaj Finance, Asian Paints, Housing Development Finance Corporation (HDFC) et d’autres. La société dans sa déclaration officielle a déclaré qu’elle s’attend à ce que la production totale de véhicules en octobre dans deux de ses usines soit d’environ 60% des niveaux normaux.

“Maruti Suzuki a un support à Rs 7 000 et une résistance à Rs 7 250. Techniquement, tous les indicateurs sont dans une zone baissière et l’objectif à la baisse de Maruti Suzuki est de Rs 6 800 à court terme », a déclaré à Financial Express Online Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, Share India Securities.

En termes de volume de transactions, 13 000 actions ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 5,08 unités lakh ont échangé la main sur NSE jusqu’à présent dans la journée. Les analystes disent qu’il était attendu de la part du constructeur automobile au milieu d’une pénurie de semi-conducteurs. « Cette situation défavorable est susceptible d’entraver l’offre car la demande est toujours intacte et devrait être plus élevée au cours des prochains trimestres. Néanmoins, je m’attends à une reprise des actions automobiles en raison d’une demande plus élevée », a déclaré à Financial Express Online Harsh Patidar, analyste chez CapitalVia Global Research.

Les actions de Maruti Suzuki ont atteint un sommet sur 52 semaines de 8 400 Rs le 13 janvier 2021 et un creux sur 52 semaines de 6 301,20 Rs le 24 février 2021. L’action se négocie à 14,65 % par rapport à son sommet sur 52 semaines et à plus de 15 % au-dessus. son creux de 52 semaines. En comparaison, BSE Sensex a perdu 252 points ou 0,43% à 58 874 niveaux.

