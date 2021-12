Le cours de l’action MedPlus Health monte en flèche après des débuts stellaires sur D-St; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Le cours de l’action MedPlus Health Services a encore augmenté pour atteindre un nouveau sommet intrajournalier de 1 133 roupies chacun jeudi, après avoir fait des débuts fulgurants en bourse.

Le cours de l’action MedPlus Health Services a encore augmenté pour atteindre un nouveau sommet intrajournalier de 1 133 roupies chacun jeudi, après avoir fait des débuts fulgurants en bourse. Les actions ont augmenté de 11,6% par rapport au prix d’inscription et de 42,3% par rapport au prix d’introduction en bourse. Les actions du détaillant de pharmacies ont été cotées à 27,5 % de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse. L’action a commencé à se négocier à 1 015 roupies pièce, contre un prix d’introduction en bourse de 796 roupies par action. La société est présente sur le marché de la vente au détail de pharmacies organisées en Inde.

Au cours de l’exercice 21, la pénétration du marché organisé de la vente au détail de pharmacies au niveau pan-indien a été estimée à environ 11%, ce qui est faible par rapport à la pénétration dans les économies développées et en Chine, a déclaré un analyste. « Il existe donc un immense potentiel de croissance sur le marché de la pharmacie organisée. MedPlus, étant le deuxième plus grand détaillant de pharmacies, devrait bénéficier de l’expansion du marché », a déclaré Rajnath Yadav, analyste de recherche, Choice Broking.

Que doivent faire les investisseurs de MedPlus Health Services maintenant ?

Yadav a conseillé aux investisseurs à court terme de se retirer, tandis qu’il a suggéré aux investisseurs à long terme de rester investis. En termes de volume négocié, un total de 10,92 actions lakh ont été négociées jusqu’à présent sur l’ESB, et plus de 1,50 crore d’actions ont échangé la main sur la NSE.

Les analystes de la société de recherche et de courtage Angel One ont suggéré aux investisseurs à court terme de réaliser des bénéfices dans Medplus Health Services, car la société se négociait à un EV/EBITDA de 37 fois sur la base du S1FY2022, en ligne avec ses pairs cotés. « Les investisseurs à long terme peuvent attendre des niveaux inférieurs pour acheter, car MedPlus est le deuxième plus grand détaillant de pharmacies en Inde. La société offre une bonne proposition de valeur à ses clients en termes de remise, une large gamme de produits et une livraison rapide », a déclaré Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel One. Gupta pense également que la plate-forme omnicanale de l’entreprise contribuera à générer une forte croissance à l’avenir. « Nous recommandons donc aux investisseurs à court terme de réaliser des bénéfices et les investisseurs à long terme peuvent attendre des niveaux inférieurs pour acheter », a-t-il ajouté.

L’offre publique initiale de la chaîne de pharmacies de détail MedPlus Health Services a été souscrite 52,59 fois. Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart, a conseillé aux investisseurs à long terme de détenir l’action qui pourrait devenir un créateur de richesse dans les 2-3 prochaines années. Pour les investisseurs à court terme, Meena a suggéré de maintenir un stop loss de Rs 875. « Nous pensons que les opportunités de croissance du secteur justifieront la valorisation de l’entreprise à long terme, même si cela semble cher à première vue », a déclaré Meena.

MedPlus Health Services propose une large gamme de produits, notamment des produits pharmaceutiques et de bien-être tels que des médicaments, des vitamines, des dispositifs médicaux et des kits de test. Après des débuts remarquables sur D-Street, Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities a conseillé aux investisseurs de réserver une position de 50% au prix actuel et de détenir les actions restantes avec un stop loss de Rs 1000.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

