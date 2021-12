Le cours de l’action MedPlus Health Services dépasse les 1 000 roupies à la cotation, l’action fait des débuts remarquables par rapport au prix de l’introduction en bourse

L’action MedPlus Health Services a fait une entrée remarquée en bourse le jeudi 23 décembre 2021

Les actions de MedPlus Health Services ont fait leurs débuts en bourse le jeudi 23 décembre 2021. Les actions de MedPlus Health Services ont commencé à se négocier à 1 015 Rs par action, en hausse de 219 Rs ou 27,51 % par rapport au prix d’introduction en bourse de 796 Rs par action. MedPlus Health avait une capitalisation boursière de Rs 12 109,53 crore sur la liste. L’offre publique initiale de la chaîne de pharmacies de détail MedPlus Health Services a été souscrite 52,59 fois. L’introduction en bourse de Rs 1 398,3 crore a reçu des offres pour 66,13 crores d’actions contre 1,25 crore d’actions proposées.

L’introduction en bourse avait une nouvelle émission allant jusqu’à Rs 600 crore et une offre de vente pouvant aller jusqu’à Rs 798,30 crore. MedPlus a été fondée en 2006 par Gangadi Madhukar Reddy, directeur général et directeur général de la société. MedPlus est le 2e plus grand détaillant de pharmacies en Inde, en termes de chiffre d’affaires d’exploitation pour l’exercice 2021 et de nombre de magasins au 31 mars 2021. Il propose une large gamme de produits, notamment des produits pharmaceutiques et de bien-être tels que des médicaments, vitamines, dispositifs médicaux et kits de test. Il propose également des produits FMCG, notamment des produits de soins pour la maison et la personne, notamment des articles de toilette, des produits de soin pour bébé, des savons et des détergents, ainsi que des désinfectants.

Les analystes de Reliance Securities ont attribué la note « abonnement » à l’introduction en bourse, car ils pensaient que le multiple de prime se maintiendrait grâce à un modèle commercial solide et à des taux de croissance plus élevés. « MedPlus continuerait à maintenir sa stratégie basée sur les clusters en mettant fortement l’accent sur l’exécution. Il prévoit également d’étendre ses magasins de livraison hyper-locaux pour accueillir encore plus de personnes qui peuvent profiter du système de livraison en 2 heures », ont déclaré les analystes.

L’échelle des opérations de MedPlus Health Services, une chaîne d’approvisionnement et une infrastructure de distribution entièrement gérées et exploitées, une épine dorsale technologique solide et intégrée et l’accent mis sur le maintien d’opérations rentables donnent un avantage sur ses concurrents, ont déclaré les analystes de HDFC Securities.

Axis Capital, Credit Suisse Securities (Inde), Edelweiss Financial Services et Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) étaient les gestionnaires de l’offre.

