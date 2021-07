Le cours de l’action Mindtree bondit de 9 % après les résultats trimestriels ; les analystes restent mitigés sur les perspectives

Le cours de l’action Mindtree a grimpé de 62 % jusqu’à présent cette année. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Mindtree a grimpé de 9,3% mercredi pour s’échanger à Rs 2 728 par action alors que les investisseurs ont réagi à la hausse de plus de 61,2% en glissement annuel du bénéfice net de la société informatique. Alors que le cours de l’action a augmenté, les analystes étaient mitigés sur les perspectives car certains ont conseillé de vendre l’action en citant des marges insoutenables, d’autres ont demandé aux investisseurs d’acheter plus d’actions en misant sur l’adoption numérique accélérée à l’échelle mondiale. Le cours de l’action Mindtree a grimpé de 62% jusqu’à présent cette année, en plus de la remontée de 136% de l’action entre avril et décembre de l’année dernière.

La société informatique a déclaré un bénéfice net de Rs 343 crore au cours du trimestre avril-juin, en hausse de 61,2% par rapport au Rs 213 crore de l’année dernière. La société a déclaré qu’elle assistait à une croissance généralisée dans tous les secteurs et services et que son pipeline de transactions restait solide. Les revenus ont augmenté de 20 % pour atteindre 2 291 crores de roupies par rapport à l’année précédente.

Kotak Securities – Vendre

Juste valeur : Rs 1,900

La société de courtage a déclaré que la croissance de Mindtree était due à un bond dans les programmes à cycle court et à une voie vers la normalisation des dépenses dans les voyages verticaux impactés. Kotak Securities a augmenté les estimations de BPA de 5 à 6% et la juste valeur à 1 900 roupies, valorisant la société à 20X le BPA de juin 2023E. Cependant, les analystes sont prudents quant au « profil de marge EBIT insoutenable et aux valorisations riches ». « Les prévisions de marge d’EBITDA de plus de 20 % semblent insoutenables compte tenu des vents contraires sur les coûts, d’une baisse probable des taux d’utilisation et d’une augmentation des frais de déplacement et d’autres coûts discrétionnaires », ont-ils déclaré.

ICICI Securities – Détenir

Objectif de prix : Rs 2 375

Les analystes d’ICICI Securities ont déclaré que la croissance des revenus au cours du trimestre d’avril à juin était largement conforme à leurs estimations, mais que la qualité de la croissance était plus faible que d’habitude. La société de courtage a déclaré que l’attention de l’investisseur se portera probablement sur une croissance/marges stables au cours de l’EX23 et à venir. La modération de l’activité cloud, l’augmentation de la part des efforts sur site et l’inversion des économies de coûts induites par le covid (par exemple, les voyages) sont les principaux vents contraires à surveiller. “A 28x FY23E EPS, la rue prend déjà en compte la croissance des revenus des adolescents avec une marge d’EBITDA de plus de 20% à moyen terme. Les possibilités de nouvelles surprises/améliorations sont moins probables », ont-ils ajouté.

Motilal Oswal – Neutre

Objectif de prix : Rs 2 620

Motilal Oswal voit des points positifs dans les résultats trimestriels de Mindtree. “Depuis juillet 2019, après la perturbation due au changement de propriétaire, Mindtree a pris des mesures pour stabiliser son nombre de clients et d’employés”, ont-ils déclaré. Bien que la société de courtage voit un potentiel de hausse limité, elle pense que l’action est correctement évaluée. « Les principaux points positifs sont déjà capturés et nous voyons un potentiel limité par la suite. Notre TP de 2 620 INR par action implique 26x le BPA FY23E », ont-ils ajouté.

Titres HDFC – Ajouter

Objectif de prix : Rs 2 635

Voyant les solides performances de Mindtree, HDFC Securities a déclaré une surperformance des revenus au premier trimestre, des réservations et des embauches sans précédent reflétant une forte demande et une amélioration du profil de revenus (à grande échelle). “Le mix de croissance de Mindtree s’est amélioré ces derniers temps (par rapport à un profil faussé plus tôt), grâce à des interventions visant à générer des transactions importantes/de rentes”, a déclaré HDFC Securities. La société de courtage valorise Mindtree à 28x Jun-23E EPS.

